¿Cómo encontrar una empresa de reformas de viviendas? Lo explica NOVOHOGAR

viernes, 28 de octubre de 2022, 15:15 h (CET) Reformar una casa o piso no es un asunto simple, razón de más para tomarse el tiempo y elegir cuidadosamente la empresa que se encargará de todo el proyecto. ¿Cómo encontrar una empresa de este tipo y cómo se lleva a cabo la reforma de una casa? A continuación, se explica ¿Reformar o demoler?

Al elegir una empresa de reformas integrales de confianza y experta en las distintas áreas de construcción, todo el proceso puede ser mucho más rápido y se podrá vivir en la nueva casa mucho antes.

La reforma completa de una vivienda comienza con los trabajos de albañilería, es decir, la demolición de los tabiques innecesarios o la construcción de nuevos muros, así como la adaptación del tamaño de los huecos para las nuevas ventanas.

A continuación, se instalan las tuberías de agua, el cableado eléctrico y la calefacción central. Tras las grandes modificaciones estructurales, se instalan los enlucidos, los suelos, los marcos de las puertas, etc. Por último, viene la pintura, el empapelado, la instalación de puertas y otros trabajos menores.

¿Cómo proceder a la reforma de la casa?

Lo primero que hay que hacer es pensar cuidadosamente. ¿Qué hay que incluir en la reforma? ¿Se trata más bien de una reforma parcial, o es necesaria una reforma integral? No sólo hay que tener en cuenta las posibilidades financieras, sino que el estado del inmueble desempeña un papel importante.

Si el piso o la casa se encuentran en muy mal estado, las reparaciones parciales pueden no tener mucho sentido. Esta intervención tendrá un cierto efecto, pero será más bien momentáneo. Como resultado, los fondos gastados se perderán irremediablemente.

Todas las deficiencias aparentemente disimuladas reaparecerán con el tiempo y serán aún más costosas y difíciles de remediar. Si no se quiere embarcar en una reforma tan extensa, es mejor dar pequeños pasos y empezar por una habitación.

De este modo, podrá hacerse una mejor idea de lo que supone una reforma integral y si está dentro de las posibilidades económicas y de tiempo reformar toda la vivienda.

Una evaluación profesional del estado de la propiedad

Un profesional experimentado no sólo evaluará el estado general de la casa, sino que también se centrará en aspectos específicos, como el estado de los muros de carga, los sistemas de distribución eléctrica y de agua y muchos otros.

No hay que subestimar esta parte, ya que un experto sólo puede adivinar el estado de las distintas partes de la casa. El experto en reformas integrales en cuestión debe sugerir el alcance de la reforma necesaria y también revelar los defectos ocultos que pueden causar muchos problemas en el futuro. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de tuberías de agua demasiado grandes, cableado eléctrico corroído, etc. Sin embargo, en general, es aconsejable empezar a reformar por el tejado.

Evaluación de los presupuestos para la reforma

Ahora que ya tiene toda la información concreta, hay que empezar a actuar. Lo único que queda por hacer es especificar el alcance previsto de la reforma y dirigirse a las empresas de reformas integrales seleccionadas.

A continuación, sobre la base de los presupuestos recibidos, es importante seleccionar una empresa de reforma y acordar las condiciones finales, el calendario, etc.

Preparar la reforma

¿Se acerca el plazo de la reforma? Entonces no posponga los casos necesarios. Por supuesto, no existe una recomendación universal en este sentido y depende del alcance de la reforma. En el caso de que sólo reforme algunas habitaciones, es necesario mover todos los muebles e intentar que el espacio restante se adapte mejor.

En el caso de una reforma integral total, hay que tener en cuenta una intrusión mucho mayor en la intimidad. Se considera si es viable mudarse con familiares durante el período de reforma, por ejemplo.

La reforma en sí misma

La reforma propiamente debería ser realizada por la empresa constructora. Por supuesto, la supervisión también es importante. Cuando se recurre a verdaderos profesionales, estos se encargarán de supervisar la obra de manera profesional. Así se obtiene con certeza de que todo el trabajo se ha realizado con la calidad adecuada, prestando atención incluso a los detalles más pequeños.

Entrega e inspección de la reforma

Una vez finalizadas las obras, es importante realizar una inspección exhaustiva. Así que no deje nada al azar y dedíquele el tiempo necesario a la hora de entregar la propiedad reformada.

Cualquier cosa que se encuentre mal, hay que gestionarla inmediatamente con la empresa, sin retrasos innecesarios.

Una empresa de confianza es la base de una reforma exitosa

Como se puede ver, la reforma de la casa puede adoptar muchas formas y puede variar mucho en el alcance.

No sólo en el caso de una reforma extensa, es aconsejable encontrar una empresa que pueda encargarse de todas las tareas necesarias sin retrasos y aplazamientos innecesarios.

No es aconsejable confiar en la primera empresa que le ofrezca un precio sospechosamente bajo. En el caso de un proyecto de gran envergadura, contacte con una empresa que tenga un historial de reformas exitosas y clientes satisfechos.

¿Y qué hay que tener en cuenta?

A la hora de elegir una empresa, no se deje engañar por precios sospechosamente bajos o promesas poco realistas. De lo contrario, la empresa puede utilizar materiales de mala calidad y no hacer un trabajo al 100% en un esfuerzo por cumplir el calendario.

