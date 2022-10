​​​​​​​Clínica Estética Doctora Bonina: ¿Qué tratamientos faciales merece la pena realizarse en otoño e invierno? Comunicae

viernes, 28 de octubre de 2022, 15:23 h (CET) Para muchos, el verano es la época favorita del año. Los días son más largos, llenos de sol y hay más energía en el cuerpo, pero para la piel es un verdadero reto A menudo las personas se dan cuenta de que la piel, especialmente la del rostro, ya no tiene el mismo aspecto que antes.

Es necesario saber que el verano es la época más intensa para la piel y lamentablemente el rostro expuesto al sol se quema muy rápido, provocando que la piel se vuelve menos elástica, envejezca más rápido y presente decoloraciones o antiestéticas manchas. Por ello, cuando llega el otoño y cuando la radiación UV es menos intensa, es el momento ideal para regenerar la piel y prepararla para el invierno.

Hay que tener en cuenta que el invierno es un buen momento para mejorar y revitalizar el aspecto del rostro y se considera que es la temporada perfecta para realizar cualquier tratamiento estético.

La piel expuesta a los rayos UV suele estar apagada, seca y menos elástica, y esto se debe a que la hidratación de la piel se reduce considerablemente. Por ello, Clínica Medicina Estética en Madrid, Doctora Bonina presenta algunos de los tratamientos estéticos que pueden ayudarle a mejorar la calidad de la piel:

1. Hidratación con ácido hialurónico

Un tratamiento que garantiza resultados satisfactorios es el lifting con ácido hialurónico. Este método permite rejuvenecer el rostro rellenando las arrugas, y la acción de esta sustancia se basa en mantener un estado máximo.

Gracias a este tratamiento, existe la posibilidad hidratar y dar luminosidad al rostro, además de bioestimular la dermis.

El procedimiento suele llevarse a cabo utilizando distintos tipos de ácido hialurónico de diferentes densidades, donde se supone que cada uno de ellos por separado proporciona los resultados deseados: levantar, mejorar el volumen, nutrir o iluminar la piel.

El efecto rejuvenecedor es inmediato, natural y suave.

2. Toxina Botulínica

La toxina botulínica o Botox también tiene un efecto rejuvenecedor en la piel, cuyo mecanismo consiste en debilitar la tensión muscular que contribuye a la formación de arrugas. La toxina botulínica correctamente administrada puede rejuvenecer el rostro hasta 10 años sin el efecto de una máscara artificial.

Los especialistas en medicina estética utilizan la toxina botulínica para mejorar las arrugas de expresión en frente, entrecejo y patas de gallo. Lo que hace que el rostro se vea más relajado, descansado y desestresado.

Los efectos de este tratamiento suelen durar unos 6 meses, pero con los tratamientos posteriores los músculos se contraen con menos intensidad.

3. Lifting sin cirugía: inductores de colágeno, volumetría y modelado

Los inductores de colágeno, ayudan a rejuvenecer el aspecto del rostro alisando los surcos nasolabiales, tensando y levantando la piel de las mejillas, el ángulo de la mandíbula y la piel del cuello.

El procedimiento produce un efecto lifting sin añadir volumen.

- Modelado y elevación de las mejillas.

- Mejora del óvalo facial.

- Surcos nasolabiales, líneas de marioneta suavizadas.

Los efectos de estos procedimientos duran hasta dos años. El procedimiento en sí suele durar 40 minutos.

4. Mesoterapia con vitaminas

La mesoterapia es la administración intradérmica o subcutánea de cócteles nutricionales (vitaminas, minerales y ácido hialurónico) a la piel que necesita nutrición e hidratación.

- Rejuvenecimiento y nutrición de la piel del cuello, el escote y el rostro.

- Reducción de las arrugas.

-Rejuvenecimiento de manos.

La mesoterapia con vitaminas son tratamientos que vale la pena repetir sistemáticamente, porque así se puede estar seguro de conseguir los mejores resultados.

Inicialmente se realiza el tratamiento cada 3 semanas o 1 mes. Luego, para mantener el efecto, se puede realizar una sesión cada cambio de estación. La frecuencia de los tratamientos depende de la zona a tratar, de la reacción individual del organismo, de la edad y del tipo de preparado utilizado.

Este, es, además, un tratamiento estético adecuado para cualquier evento, ya que la luminosidad, jugosidad y buena cara que aportan lo hacen idóneo para tener una cara estupenda en estos casos.

4. Luz pulsada intensa para unificar el tono y quitar mancha

La luz pulsada o IPL, es un tratamiento a base de luz que se realiza tanto en cara, como en escote y manos para producir una foto rejuvenecimiento, mejorando la calidad de la piel y la unificación del tono.

Se realiza 1 o varias sesiones según las necesidades de la piel, separadas por 1 mes entre sesiones. No es necesaria la aplicación de crema anestésica ya que es muy poco molesto.

El procedimiento no suele durar más de 20 min y se puede volver a la rutina diaria prácticamente en el momento solo con la aplicación de la foto protección y el cuidado de no exponerse al sol.

5. Lifting Facial natural con MORPHEUS 8

La tecnología estrella de la clínica de medicina estética DOCTORA BONINA es el tratamiento con morpheus 8, una radiofrecuencia fraccionada con microagujas de oro que al introducirse en la piel hacen de esta radiofrecuencia, una radiofrecuencia intradérmica, estimulando de manera importante al fibroblasto y generando de esta manera mucha cantidad de colágeno y elastina para así mejorar la flacidez, generando firmeza, mejorando las arrugas, los poros, la calidad de la piel y suavizando surco nasogeniano y líneas de marioneta.

El tratamiento consta de 3 sesiones separadas por 1 mes. Requiere de la aplicación de anestesia tópica previamente. Los resultados son visibles a partir de las 3 semanas y se hacen realmente evidentes a los 3 meses. Unos de los tratamientos más versátiles y completos que se ha hecho muy reconocido gracias a celebrities como Kim Kardashian, Eva Longoria o Lindsay Lohan.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.