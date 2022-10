Las cajas para hamburguesa de Punto Qpack se ajustan a la tendencia de las smash burguers Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022

Cuando las hamburguesas gourmet habían logrado cambiar el concepto que asociaba a este tipo de platos con la comida rápida sin grandes complicaciones, el furor por las smash burgers significa una vuelta a las bases, con ingredientes básicos y un modo de preparación simple.

En este sentido, son cada vez más los locales gastronómicos que ofrecen este tipo de hamburguesas, por lo que resulta fundamental que las mismas cuenten con un packaging adecuado a la hora de enviarlas a los clientes, por lo que Punto Qpack ofrece la posibilidad de adquirir cajas para hamburguesas para take away y servicio a domicilio.

Cajas para hamburguesas premium para delivery, en Punto Qpack Ante la proliferación de negocios dedicados a la preparación y venta de smash burgers, resulta primordial que la presentación del producto se encuentre a la altura de la calidad de sus ingredientes. Por ello, a través de la tienda online de Punto Qpack, firma con más de 20 años ofreciendo packaging de primer nivel a diferentes empresas del sector HORECA, brinda a sus clientes la posibilidad de adquirir cajas para hamburguesas microcanal premium.

Están fabricadas en cartón BIO ECO, son robustas para take away y servicio a domicilio, automontables y se adaptan a las necesidades de los consumidores, pudiendo quedar planas como un plato para mayor comodidad. A su vez, cuentan con una tapa de cartón unida a la caja, la cual posee orificios de ventilación para una mejor conservación y protección de los alimentos. Además, su tamaño y forma cuadrada las hacen ideales para bolsas de papel y mochilas delivery.

Por tanto, la web de Punto Qpack ofrece soluciones para cubrir las tendencias emergentes sin importar el tipo de negocio.

Smash burgers, una tendencia que se impone en España Surgidas entre los años 50 y 60, cuando un empleado de una pequeña hamburguesería de Kentucky aplastó la carne con una lata de frijoles mientras se asaba en la parrilla, las smash burgers se popularizaron en los restaurantes americanos gracias a su sencilla y rápida receta, la cual no requería ingredientes demasiado sofisticados para su preparación. De esta manera, este tipo de hamburguesas consta de una bola de carne que se aplasta hasta crear un filete, el cual se cocina en la plancha y al que se le añaden lechuga, queso, tomate, pepinillos y cebollas.

En la actualidad, las smash burgers están teniendo un furor en diferentes partes del mundo, sobre todo en España, donde son cada vez más los restaurantes que las incluyen en su carta. Una de las razones de su éxito radica en su preparación, ya que al cocinarse, las proteínas se calientan y los azúcares de la carne crea una especie de caramelización que potencian su sabor y aroma.



