Más luminosidad y mejores colores con un único bloque de contacto LED, en las nuevas gamas New Harmony XB4/XB5

viernes, 28 de octubre de 2022, 14:39 h (CET)

viernes, 28 de octubre de 2022, 14:39 h (CET) Las gamas XB4 de metal y XB5 de plástico de 22 mm incorporan nuevas funciones de iluminación más claras y fáciles de instalar, mediante un único bloque LED blanco. De esta manera, también se simplifican la selección de producto y la gestión de existencias para los clientes y se reduce los tiempos de entrega Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento de una nueva tecnología para su gama XB4 y XB5, que cambiará la forma en que los fabricantes de maquinaria (OEMs) diseñan las funciones de iluminación, al incorporar un único bloque LED que se adapta a todos los cabezales de función luminosa, mejorando la luminosidad y colores, agilizando la selección de materiales y la gestión de existencias, y reduciendo los tiempos de instalación.

Hasta ahora, el color de la función luminosa se proporcionaba combinando el diodo de color acoplado a un cabezal del mismo color. Ahora, un único bloque indicador se adaptará a todos los cabezales de función luminosa, independientemente del color del cabezal. A partir de ahora, el color de los pilotos, pulsadores o selectores luminosos estará determinado únicamente por el cabezal del producto. Este nuevo LED blanco universal aporta homogeneidad entre los colores de la gama, ya que ahora cuentan con la misma intensidad de luz detrás de cada cabezal, obteniendo un color más intenso, y eliminando al mismo tiempo los posibles puntos de luz en el centro de los pilotos.

Para completar la gama, se han optimizado y mejorado los colores de los cabezales, para contar con colores más puros y distinguir cada tono (principalmente rojo, naranja y amarillo), tanto si la función está iluminada como si no.

Un único LED blanco: ventajas

El uso de un nuevo bloque de LEDs blanco único tiene muchas ventajas. En primer lugar, los fabricantes de maquinaria y cuadristas ya no tendrán que emparejar los cabezales con los bloques luminosos correspondientes, lo que facilitará su trabajo a la hora de seleccionar los materiales y evitará posibles errores de montaje. Además, la simplificación de la estructura luminosa permite ahorrar un tiempo considerable en la selección e instalación del producto.

En cuanto a los centros de distribución, podrán gestionar de forma más eficaz sus existencias y tener menos referencias en stock, acortando así los plazos de entrega. El mantenimiento también se simplificará al reducir la cantidad de bloques LED.

Con esta innovación, la nueva gama de Schneider Electric reduce en un 80% el número de referencias de los bloques LED vendidos solos o en subconjunto.

"Como líder en el sector de las interfaces hombre/máquina, Schneider Electric ha actualizado de forma constante su oferta HarmonyTM, convirtiendo sus innovaciones en el estándar del mercado. Este es también el objetivo de los nuevos avances que ahora se incorporan a la gama, y que simplifican y mejoran las prestaciones de forma importante en las gamas de XB4 de metal y XB5 de plástico", asegura Enric Caralps, Offer Manager de Control & Signalling de Schneider Electric.

