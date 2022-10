Aldous Bio potencia el equipo de Growth para alcanzar los 4M€ en 2023 Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 11:16 h (CET)

Tras cuatro años liderando su categoría de Amazon y multiplicar por 15 las ventas en su e-commerce, Aldous Bio nombra a Elena Martínez Rodrigo como Head of Growth & Digital Business para conseguir este objetivo.

Durante los primeros nueve meses de 2022, Aldous Bio ha validado su estrategia digital en su página web y en los diferentes marketplaces donde comercializa su catálogo. Por este motivo, la empresa que ofrece productos sostenibles, honestos y libres de plástico ha decidido escalar su modelo de crecimiento definiendo un plan estratégico a 18 meses para lograr una facturación de cuatro millones de euros el próximo año.

Para acometer este plan estratégico, Aldous Bio evoluciona su estructura actual y pone el foco en las áreas de Growth y Customer Care, nombrando a Elena Martínez como Head Of Growth & Digital Business con el objetivo de incrementar la velocidad de implementación de la estrategia validada.

“Actualmente, se está produciendo un importante cambio de paradigma que va a convulsionar el sector de los complementos alimenticios en los próximos tres años. Por un lado, va a haber movimientos corporativos que integrarán verticalmente el sector y, por otro lado, las compañías se digitalizarán para crear marcas direct to consumer”, asegura el CEO de Aldous Bio, Antonio Pellón.

En palabras de Pellón: “Aldous Bio será un actor importante en este nuevo escenario y, por eso, vamos a incrementar la velocidad de implementación de nuestro modelo y también potenciar el área de Customer Care. Para enfrentarnos a este cambio, tenemos que evolucionar nuestra estructura lo más rápido posible y no tenemos duda de que Elena tiene que ser la persona que lidere esta nueva etapa”.

A este cambio de estructura se suma también la promoción de Carla Caparrós como Communications & Community para potenciar la comunicación interna y externa y encargarse del cuidado de la comunidad Aldous Bio.

Los nombramientos de Elena Martínez y Carla Caparrós demuestran el compromiso de Aldous Bio con la promoción del talento interno y su desarrollo profesional dentro de la empresa.



