Una nueva web que ayuda a sus clientes a tener una alimentación más saludable Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 11:16 h (CET)

Nace Bowl Vegetal, una iniciativa creada por un joven emprendedor comprometido con la alimentación saludable y dispuesto a difundir formas de vida más sanas.

En esta web, hay una gran selección de ingredientes, como legumbres, arroces, especias e infusiones, para que el cliente compre a granel y pueda preparar platos muy saludables.

La alimentación adecuada para cuidar la diabetes Fernando Piñeiro, fundador de Bowl Vegetal, ha conseguido hacer de sus necesidades su pasión. Sufre diabetes Tipo 1, por eso, desde hace años, tiene que estar pendiente de lo que come, los ingredientes que utiliza y las formas de cocinar. Así fue como surgió su amor por la gastronomía.

Esto le llevó a descubrir los beneficios que tiene una alimentación saludable y a querer compartir con el resto del mundo este estilo de vida. Y, por esta razón, decidió crear esta web, para divulgar las ventajas de comer sano, facilitar que la gente pudiese comprar alimentos de calidad con los que cocinar menús equilibrados y, sobre todo, para que los diabéticos tuviesen un espacio seguro en el que encontrar los mejores ingredientes para ellos, recetas e información sobre alimentación.

Un consumo sostenible y razonable Los beneficios de la alimentación no se tienen por qué limitar a lo que se come y esto es algo que en Bowl Vegetal también han tenido en cuenta. Con el sistema de compra a granel, los clientes escogen el peso de los paquetes que quiere comprar. De esta forma, cada persona decide exactamente la cantidad de un producto que va a tener en la cocina, con lo que reduce su impacto ambiental.

Las claves para el cliente: variedad, precio y comodidad Para hacerse un hueco en el mercado, esta tienda online ha apostado por tener un gran catálogo de productos, desde legumbres a infusiones pasando por especias, frutas deshidratadas o chocolates. La enorme variedad de alimentos a la venta permite tener clientes de todo tipo y que este pueda llenar la cesta de la compra desde una misma web.

El dinero que al final paga el cliente también es importante. En estos momentos en los que todo está cada vez más caro, en este portal de Internet han preferido mantener unos precios que sean asequibles para todos los bolsillos como muestra de su compromiso por promover una alimentación equilibrada.

Otra de las claves de Bowl Vegetal es la comodidad de comprar desde casa. Con la venta online, los clientes pueden abastecer su cocina de alimentos saludables sin moverse del sofá. Tan solo necesitan un ordenador, una tablet o un móvil para conseguir productos de calidad y que les ayudarán a tener una buena alimentación.

Un perfil de clientes muy diverso Con su defensa de una alimentación sana con ingredientes de calidad y un comercio sostenible, Bowl Vegetal se dirige a todo tipo de públicos, pero con algo en común: todos piensan que comer bien es imprescindible.

La ventaja de comprar al peso es que cada cliente puede elegir la cantidad que va a comprar de cada producto. Por eso, la tienda online la pueden utilizar toda clase de hogares, desde personas que vivan solas a familias numerosas. Incluso empresas que tengan comedor en sus instalaciones y quieran que sus trabajadores se alimenten correctamente.

Las personas que sufren diabetes y necesitan ciertos alimentos, quienes quieran comprar barato y siguiendo un consumo más responsable o, simplemente, los que buscan tener una buena alimentación. Todos encontrarán en Bowl Vegetal lo que necesitan.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.