Factor Digital recomienda integrar ERPs en negocios con el Kit Digital

viernes, 28 de octubre de 2022, 13:40 h (CET)

viernes, 28 de octubre de 2022, 13:40 h (CET) La gestión de todas las facetas de un negocio no es simple. Y el tener un control global de todos los procesos que tiene cualquier empresa, aun siendo algo vital, no es algo sencillo. Los ERPs son una de las diferentes soluciones de digitalización disponibles en el mercado para pequeñas empresas y autónomos que se puede adquirir con el Kit Digital Los ERP (Enterprise Resource Planning) son sistemas de planificación de recursos empresariales que permiten centralizar los datos de la empresa y los diferentes procesos de negocio en una sola plataforma, por medio de aplicaciones integradas, con el objetivo de gestionar la información eficientemente en tiempo real. Ayudan a integrar las diferentes áreas de una empresa con diferentes módulos para lograr una mayor planificación, organización y control en la gestión integral de procesos.

Son muchas las pequeñas y medianas empresas que, aun conociendo los beneficios que aportan, tienen reparos a la hora de adquirir un ERP que les permita una gestión integral del negocio porque piensan que no podrán hacer frente a los gastos que conlleva, pero que, sin embargo, adquieren diferentes aplicaciones para las distintas gestiones a las que tienen que hacer frente, lo que al final revierte en un mayor gasto y un menor aprovechamiento de los recursos. Precisamente una de las mayores ventajas que ofrecen un programa Open Source es que el coste mucho menor que el de un software propietario.

Además del coste existe otro hándicap y es que decidir que ERP es el más adecuado no parece algo sencillo, siendo necesario saber que solución de software se ajusta mejor a unas necesidades concretas. A la hora de buscar una solución integral hay que tener en cuenta que la flexibilidad y la integración puede suponer una gran ventaja respecto a otras más rígidas o que no permitan una comunicación fluida entre las diferentes aplicaciones que se usan habitualmente en cualquier negocio.

De entre las diferentes soluciones open source que se encuentran disponibles (Odoo, ERP5, ERPnext…) cabe destacar sin duda Odoo. Esta se presenta como una alternativa a SAP ERP, Microsoft Dynamics o NetSuite Oracle. Y es que su principal punto fuerte es la gestión de datos, ya que es muy precisa y está integrada con otros sistemas, lo que favorece por completo la toma de decisiones y permite controlar cada aspecto de la cadena de suministro, o de cualquier otro elemento que haya que controlar en la empresa, de un modo mucho más organizado y productivo. Además, gracias a esta precisión e integración de sus aplicaciones también disminuyen notablemente los errores y duplicidades.

Es precisamente el modelo de desarrollo de Odoo lo que ha permitido construir el ecosistema más grande del mundo de aplicaciones empresariales totalmente integradas entre sí. Lo que permite automatizar y rastrear todo de una forma centralizada, en línea y accesible con cualquier dispositivo desde cualquier lugar. Y lo que consigue que, independientemente del modelo de negocio, ofrezca las aplicaciones más adecuadas a las necesidades de este ya que dispone de aplicaciones de finanzas( contabilidad, facturación, gastos, documentos, firma), de inventario y fabricación (PLM, inventario, MRP, compra, mantenimiento, calidad), de ventas (CRM, Ventas, Punto de venta, suscripciones, alquiler) de recursos humanos (empleados, reclutamiento, tiempo personal, fichajes, referencias, flota), de servicios (proyecto, hoja de horas, servicio externo, servicio de asistencia, planeación, citas), de productividad (conversaciones, aprobaciones, IoT, VoIP) y muchas más.

Además, su diseño modular conlleva que el coste de implantación sea menor que los equivalentes ERP propietarios al adquirir solo los módulos que resulten útiles para tu negocio.

El resultado es un ERP propio totalmente personalizado adaptado a las necesidades particulares de la empresa que la acompaña en el crecimiento del negocio, ya que es posible agregar los módulos extra y los usuarios nuevos que sean necesarios.

Desde Factor Digital recomiendan integrar un ERP en el negocio sin miedo para que se puedan aprovechar todos los beneficios que estos aportan en la gestión de los entresijos de cada empresa. Siempre acompañados en el proceso de un profesional que aporte su conocimiento y experiencia en el diseño y la integración del mismo para maximizar su rentabilidad.

El actual Kit digital ofrece recursos económicos que se pueden aprovechar para llevar a cabo dicha implementación.

Kit digital

Este programa subvenciona la adopción de soluciones de digitalización disponibles en el mercado para pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo. , Estas soluciones son provistas por Agentes Digitalizadores y pretenden facilitarles un progreso significativo en sus niveles de madurez digital que les permitirá a su vez avanzar en la digitalización de áreas clave como presencia en internet, comercio electrónico, gestión de clientes y proveedores, oficina digital, gestión y automatización de procesos y ciberseguridad. Todo esto mediante la subvención de soluciones de digitalización ofertadas por los agentes digitalizadores adheridos al programa como pueden ser: la gestión de clientes por CRM, creación web, comercio electrónico, gestión de procesos por ERP, etc.

Los principales objetivos de este programa son facilitar o acelerar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, promoviendo la adopción de soluciones de digitalización, para lograr una transformación digital estructural y competitiva.

Para esto existen diferentes subvenciones dependiendo de la categoría: Sitio web y presencia básica en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes (CRMs), BI y analítica, servicios y herramientas de oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad, presencia avanzada en internet o Marketplace.

Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, siendo indiferente que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.

