España, tercer país en la creación de Fintech: Presencia, protagonismo y riesgos según GDS Modellica

viernes, 28 de octubre de 2022, 13:48 h (CET) Las Fintech juegan un papel relevante en el ecosistema financiero de España, donde operan 722 empresas. Al igual que las entidades tradicionales, han de luchar contra el fraude con herramientas integradas y eficaces. El sandbox: un instrumento para fomentar la innovación en servicios financieros El ámbito financiero ha cambiado con la llegada de las Fintech. Su presencia y protagonismo, sin igual, ha sido posible gracias a la penetración en segmentos muy específicos del mercado de pagos, créditos o gestión de patrimonio. Las Fintech ofrecen una gran variedad de productos y servicios, de carácter dinámico y heterogéneos, claves para su rápido crecimiento y provocando que muchas de ellas surjan fuera de las competencias reguladoras de bancos centrales; al ser transfronterizas y no estar sujetas a las exigencias de suministrar información. Una cuestión que da lugar a posibles brechas de datos y de seguridad que ponen en riesgo la propia estabilidad financiera y el desarrollo económico.

Según un informe de Deloitte (2020), España ocuparía en Europa una tercera posición en cuanto a número de Fintech, mientras que otro estudio, realizado por E&Y (2021), la situaría en séptima posición. El sector Fintech español, según los datos del Observatorio de Startups de España de la Fundación Innovación Bankinter, captó en 2021 una inversión principalmente de capital privado por valor de 542 millones, un 151% más que 2020. El Banco de España (2022) en su estudio "Las empresas Fintech: panorama, retos e iniciativas en detalle: el panorama del sector", constató que en septiembre de 2021 en España operaban 722 empresas Fintech, de las que 45 no estaban activas porque habían entrado en situación concursal o estaban en liquidación. Durante el análisis de las empresas del censo, solo el 95% de las 677 empresas Fintech están inscritas en un registro oficial.

El peso de las Fintech en España dentro del ecosistema financiero global es innegable; si bien, no resulta fácil aún, obtener unas estadísticas oficiales de las actividades y clasificaciones de las empresas Fintech. No obstante las tendencias de los informes son muy similares, muestran un crecimiento significativo tanto del volumen como del abanico de servicios ofrecidos, en especial en las grandes ciudades y negocios muy enfocados a servicios para empresas (B2B).

Según GDS Modellica, la regulación, el cumplimiento y la gestión general del riesgo suponen una carga operacional significativa para los servicios financieros. La gestión de riesgo es imprescindible en los procesos estratégicos de las Fintech para garantizar su credibilidad, seguridad y calidad, y por ello han de estar preparadas para enfrentarse a cualquier situación de riesgo que pueda repercutir en sus operaciones. Entre los diferentes tipos de riesgo a considerar por las Fintech, destacan los riesgos de fraude, protección de datos personales (privacidad de los clientes) y ciberseguridad, al igual que los riesgos asociados al cumplimiento normativo (cada país tiene sus propias regulaciones y estas pueden cambiar o actualizarse en cualquier momento), operacionales, financieros (de mercado, crédito o liquidez), legales y reputacionales.

En la lucha contra el fraude, afirman desde GDS Modellica, "las instituciones financieras necesitan tener mejores herramientas, correctamente integradas en toda la empresa para tener éxito contra los estafadores". Las Fintech han de impulsar la innovación para atraer y retener más usuarios, pero también han de reforzar la seguridad de sus plataformas y sistemas automatizados para proteger la identidad y los datos de los usuarios. En este sentido, Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica afirma que es clave detectar o prever los principales riesgos de acuerdo con los servicios que ofrezcan las Fintech. La prevención y gestión de los riesgos financieros aportan considerables beneficios a la hora de conceder préstamos y créditos.

El crecimiento de las Fintech y el impacto de sus innovaciones ha motivado que las autoridades financieras busquen instrumentos adecuados para fomentar estas innovaciones en el mercado sin menoscabar la protección a los consumidores y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. En España, existe un instrumento financiero: el sandbox financiero o espacio financiero controlado que conjuga innovación y protección de los usuarios, asegura un encaje adecuado en el sistema financiero y aporta un marco de seguridad legal para las empresas emergentes en el mundo. El sandbox es un espacio seguro en el que probar los proyectos financieros innovadores de base tecnológica en el que los riesgos para el sistema financiero y los participantes han sido mitigados o minimizados. Desde que empezó a funcionar esta herramienta en 2021, en España han sido aceptados casi una treintena de proyectos. Las Fintech, al igual que las entidades financieras tradicionales, han de gestionar los riesgos de manera integral, para asegurar y garantizar su adecuado funcionamiento y la calidad de sus servicios y productos.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

