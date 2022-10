El 49% de los españoles confiesa tener la manía de revisar siempre que la puerta de casa está bien cerrada, según ADT Comunicae

viernes, 28 de octubre de 2022, 13:51 h (CET) 1 de cada 2 revisa varias veces la puerta de entrada y el 54% regresa a casa para comprobar que haya quedado cerrada correctamente, incluso si sospecha que ya lo ha hecho La inseguridad siempre está presente en los hogares españoles y más allá de las precauciones que todo el mundo toma en casa, es llamativo cómo muchos españoles han desarrollado comportamientos curiosos relacionados con la seguridad. ADT, la unidad de negocio de Johnson Controls Building Technologies & Solutions ha desvelado los datos de su último estudio sobre Los comportamientos más curiosos de los españoles sobre la seguridad y ha descubierto que más de la mitad de los españoles tienen manías peculiares cuando de la seguridad se trata.

Según los datos internos, el 56% revisan varias veces la puerta de entrada de casa para asegurarse de que ésta se encuentre correctamente cerrada, aunque ya sepan que lo está.

"Más allá de la constante inseguridad que produce la protección y tranquilidad de los hogares, es curioso cómo muchos de tenemos ciertos comportamientos que pueden resultar extraños e incluso ciertamente algo cómicos. ¿Quién no tiene un familiar, amigo o conocido que revisa constantemente que la puerta de su casa está cerrada, aunque acabe de hacerlo? O incluso, ¡que revisa varias veces que los grifos están totalmente bien cerrados y no pierden ni una gota de agua!", comenta José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

El informe arroja que el primer puesto se encuentra muy reñido cuando de revisar el grifo de casa se trata: el 49% tiene "necesidad" de revisarlo, pero otro 51% no lo tiene. Es decir, que 1 de cada 2 españoles revisa los grifos por miedo a que se derroche agua o se inunde la casa.

Por otro lado, los españoles también son muy maniáticos a la hora de chequear una y otra vez si "han echado la llave de la puerta de casa" aunque sospecharan que sí lo habían hecho: el 54% ha admitido que regresa a casa a revisar la puerta de entrada, aunque esté seguro de que la ha cerrado correctamente y el 46% ha dicho que no es necesario.

A la hora de asegurarse varias veces de haber desenchufado los electrodomésticos de un solo uso (tales como lámparas, planchas, tostadoras, secadores de pelo), el 56% confesó que tiene esa manía, mientras que el 44% ha dicho que no.

"Es interesante la polarización que existe cuando de manías curiosas sobre la seguridad se trata. Es sorpresivo al ver que, literalmente, los españoles se agrupan en dos conjuntos muy diferenciados: aquellos que tienen manías y aquellos que no. En cuanto a la seguridad respecta, contar con una alarma inteligente que asegure al propietario la tranquilidad de que todo está bajo control, es un gran plus", añade José González Osma.

Protección 24/7, tranquilidad 24/7: la solución a las manías de los españoles

Una forma de aliviar el peso de estas manías es contar con una alarma inteligente con la que tener la certeza de que todo en el hogar está en orden. ADT Smart Security y su nuevo panel interactivo de última generación de ADT, permite al usuario contar con una alarma inteligente que además de proteger su hogar las 24 horas del día, le permitirá estar tranquilo y saber que todo está bajo control gracias a los dispositivos conectados.

La alarma inteligente ADT Smart Security, se asienta sobre tres pilares fundamentales: la seguridadde estar protegido 24/7 con ADT Alert, el vídeo inteligente para conocer lo que ocurre en el hogar en cualquier momento con ADT Vision y la conectividad y comodidad del hogar a través de los dispositivos inteligentes conectados con ADT Connect.

El sistema permite la creación de reglas automáticas para asegurar a sus usuarios que estarán 100% protegidos, sin lugar a despistes, porque podrán por ejemplo, programar la temperatura de su hogar o el encendido y apagado de luces, entre otros. Además, en caso de no estar seguro de dejar la puerta de entrada abierta o cerrada, el usuario podrá chequearlo a través del sistema de video y asegurarse de que quedó correctamente cerrada, esté donde esté, gracias a que podrá conectarse a visualizar su hogar en cualquier momento a través de su aplicación móvil. Por otro lado, los clientes tendrán la seguridad de saber que, ante cualquier intrusión o inundación, entre otros, los dispositivos avisarán a la CRA y un experto en seguridad contactará inmediatamente con el usuario y en caso de ser necesario dará aviso a policía o los servicios de emergencias oportunos.

Con la aplicación ADT Smart Security, el usuario también recibirá notificaciones de las actividades que defina previamente como, por ejemplo, la apertura de una puerta que normalmente debe estar cerrada o si una ventana quedó abierta, entre otros.

"Además de contar con la seguridad de estar protegidos en todo momento, los clientes podrán revisar el estado de su hogar a través de su dispositivo móvil, independientemente de dónde se encuentre, ver en tiempo real imágenes de su casa a través del video y gestionar sus dispositivos inteligentes para control de temperatura y el encendido de luces, entre otros. Pero siempre teniendo la mayor tranquilidad de saber que cuentan con el respaldo del equipo de profesionales de nuestra CRA", concluye José González Osma.

