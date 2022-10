Perder peso y mejorar la autoestima con el entrenador personal, Carlos Olmos Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 11:07 h (CET)

Perder peso supone una frustración para muchas personas, quienes, a pesar de intentarlo, no consiguen ver resultados que satisfagan sus expectativas. Para asumir tal reto, lo más recomendable es acudir a un profesional capaz de conseguir el objetivo en el menor tiempo posible.

En este sentido, Carlos Olmos & Wellness Coach, entrenador personal, ayuda a lograr el propósito de cada uno de sus clientes de la forma más sana y natural posible.

¿Cuándo iniciaste tu carrera en el fitness y en el mundo del entrenamiento?

Ya hace 38 años que me dedico a ayudar a personas por medio del entrenamiento y acondicionamiento físico, aunque en los primeros años solo entrenaba atletas. Después encontré una mayor motivación en mejorar la vida de la gente mejorando su aspecto físico y la salud. La parte de la salud que se ve beneficiada con relación a tener una buena condición física.

¿Qué te impulsó a crear tu propio programa 28 días Transformación Total?

Me impulsó el vacío que encontré al descubrir que la mayoría de la gente se vuelve a engordar otra vez. Busqué una solución y la encontré.

¿Tus entrenamientos son personalizados o siguen una rutina en concreto?

Por supuesto que los entrenamientos son personalizados, estoy acostumbrado a trabajar con gente muy ocupada. Adapto el programa a diversos parámetros: edad, disponibilidad, medios al alcance, etc. Parte de mi trabajo es buscar la forma de que lo hagas con éxito, vivo del éxito de mis clientes.

¿En qué consiste el programa 28 días Transformación Total?

Ejercicio físico específico.

Crearé un entorno saludable adaptable a tu tipo de vida y tu disponibilidad.

Completamente de forma natural y ecológico.

“Sin tomar” batidos, pastillas ni sobres.

Durante 11 semanas te doy formación.

Cuando acabe el PROGRAMA, serás capaz de hacerlo solo, de hacerlo siempre.

¿Los entrenamientos de estos programas son únicamente presenciales o hay disponible una modalidad online?

Para residentes en Zaragoza lo hacemos de manera presencial.

El resto de España lo hacemos por videoconferencia consiguiendo los mismos resultados.

¿Hay algún requisito físico para poder acceder a los programas o funciona para cualquier persona?

Primero tenemos que hacer una entrevista personalizada o por videoconferencia gratuita en la que podré evaluar si realmente puedo ayudarte.

¿Hay plazas disponibles para inscribirse en los programas?

Por supuesto.

Para más información, evidencias, testimonios y entrevistas podéis acceder a mis cuentas de Facebook (Carlos Olmos – Wellness Coach) o de Instagram (carlosolmos.wellnesscoach).

¿A través de qué canales se puede hacer la inscripción?

A través del correo electrónico, gymnehercules@gmail.com, o vía WhatsApp.

¿Cuáles serían tus palabras para aquellas personas que quieren mejorar su salud y condición física, pero que aún no se atreven o no saben cómo hacerlo?

Que no duden en contactar conmigo, que hagamos una entrevista gratuita y que si quieren cambiar sus vidas esta puede ser la oportunidad que estaban esperando.



