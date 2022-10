TRASMEDITERRÁNEA instala en su terminal tecnología de protección de pasajeros, por HI-TECH OZONE™ Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 10:55 h (CET)

La tecnología de protección de personas de HI-TECH OZONE y ORANGE entra de lleno en las terminales de viajeros.

La terminal de pasajeros y cruceros turísticos TRASMEDITERRÁNEA y la empresa tecnológica HI-TECH OZONE han implantado alta tecnología de control ambiental en espacios interiores para la protección de pasajeros y trabajadores en sus instalaciones en el Muelle de Poniente en Valencia.

La citada tecnología, desarrollada durante dos años por la multinacional ORANGE e implantada con éxito en hoteles, residencias de mayores, espacios públicos y privados destaca por su eficiencia y eficacia en el tratamiento higienizador de entornos altamente sensibles ocupados por residentes y trabajadores de la compañía, constituyéndose como un verdadero medio de protección contra la transmisión de virus, bacterias y hongos en espacios cerrados, incluido el SARS-CoV-2, convirtiendo espacios cerrados en entornos seguros. Como es conocido, el ozono es un agente fuertemente oxidante con probados efectos fungicidas, bactericidas y viricidas: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es uno de los desinfectantes más eficientes para todo tipo de microorganismos. Sin embargo, y al igual que la práctica totalidad de los biocidas conocidos, la utilización de técnicas de ozonización no es inocua, pudiendo tener consecuencias adversas para la salud en caso de que no se controle el tiempo y los límites de exposición del ser humano. “Este es el reto al que hemos tenido que enfrentarnos y que hemos superado tras más de 30 años de trabajo: explorar una tecnología que, cumpliendo los estándares normativos en presencia y ausencia humana, sea inocua para el ser humano y eficaz en la eliminación de virus, bacterias y hongos”, explica Laura Segura, socia de HI-TECH OZONE .

Recogida de datos y control remoto en tiempo real La tecnología implementada para ambientes interiores denominada “FREE VIRUS ZONE BY OZONE ” consiste en equipos de generación de ozono y en el portal de gestión, desarrollados por OZONE RESEARCH INSTITUTE. A ellos, se añade la capa IoT de sensorización y control desarrollada por ORANGE para la recogida de datos, toma de decisiones, inicialización/apagado automático de los equipos, control manual remoto y visualización de los parámetros ambientales en tiempo real. Todo ello respeta y garantiza la utilización de ozono de forma segura dentro de los valores límite de exposición autorizados para espacios con presencia humana por normativa nacional e internacional. Dicha tecnología, por la que han mostrado su interés diversas empresas del sector de transporte de pasajeros y que ya ha sido implantada en buques de la compañía del Grupo Grimaldi, ha sido recientemente inscrita en el Registro de Patentes y Marcas en España y en la Unión Europea, permite la visualización remota de los parámetros ambientales en tiempo real con una frecuencia personalizable en la toma de datos, permitiéndose el control de los equipos, también en tiempo real, cumpliendo sobradamente los estándares y normativas vigentes actualmente en la Unión Europea de todo el espacio.



