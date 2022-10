Marcas como Medik8 y Perricone MD descubren los detalles para saber si se sufre de "Skin Flood" Comunicae

viernes, 28 de octubre de 2022, 08:40 h (CET) Se trata de una afección de piel de lo más común en la actulidad. Pero, ¿Qué es exactamente este problema de piel? ¿Cómo solucionarlo? Hay quien no lo cree, pero a la ;piel le encanta hablar. A veces, cuenta historias de cómo se siente el cuerpo por dentro y lo traduce en una piel luminosa o, todo lo contrario, un brote de rojeces. Otras, cuentan lo que se ha comido y, si se ha seguido una dieta muy desequilibrada, aparecen granitos. En otras ocasiones, relata si le gustan los productos cosméticos que se le están aplicando o, mejor dicho, la cantidad de producto que está recibiendo. Es en este punto en el que surge el concepto de Skin Flood o inundación de la piel. "Podríamos hablar de Skin Flood cuando la piel brota de alguna manera como consecuencia del uso excesivo de un activo cosmé;tico presente en los productos de nuestra rutina facial", explica Bella Hurtado, directora técnica de la firma Boutijour.



¿Cómo saber si se sufre de Skin Flood?

Se puede apreciar cuando se lleva un tiempo utilizando un producto y la piel reacciona. "Normalmente, se nota al inicio de uso de productos que no utilizábamos. Ya sea inmediatamente o en la primera semana de uso", explica Raquel González, directora de formación de Perricone MD y cosmetóloga, quien añade que: rong>"Si empezamos a notar que aparece una rojez o un pelado, suele ser porque estamos dándole a la piel principios que para ella son demasiado fuertes. Si empezamos, por otro lado, a percibir que aparecen granitos y la piel se presenta con brillos, suele ser porque le estamos entregando más nutrientes y lípidos de los que requiere".

Skin Flood Irritativa

Es el tipo de Skin Flood que surge cuando la piel se irrita. "Puede ocurrir cuando se empiezan rutinas con principios exfoliantes, como los alfa o betahidroxiácidos. En pieles más sensibles o que pasan por una época en la que están más comprometidas, estos principios cosméticos pueden resultar irritativos al alterar el pH de la piel, con riesgo de perjudicar la barrera cutánea", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. "Cuando se alarga este proceso y no se trata de revertir, puede aparecer lo que denomino acné por debilidad o, lo que es lo mismo, un acné bastante incómodo que aparece porque se produce tal hipersensibilidad en la piel, que esta empieza a sobre producir grasa a unos niveles muy llamativos, intentando reforzar la barrera hidrolipídica, pero sin orden ni concierto. Por ello es tan importante no llegar a estos niveles de saturación", añade la técnica.

Skin Flood por saturación

Este tipo de Skin Flood ocurre por lo opuesto al punto anterior. "Se presenta, sobre todo, en pieles con tendencia a la grasa y en las cuales, si se le aplica un exceso de principios que no necesita, brota por una congestión de nutrientes", comenta Elisabeth San Gregorio, directora de formación de Medik8. "Principios como la manteca de karité, el aceite de coco, el escualeno -con E-, el aceite de oliva… son beneficiosos para las pieles secas, pero para las más grasas, pueden producir procesos inflamatorios. En estas situaciones los poros se llenan de grasa que, si se une con células muertas y posibles bacterias, puede desencadenar un acné", concluye la técnica.



Cómo evitar el Skin Flood

La primera solución es pasar por la prescripción. Webs como Purenichelab.com ofrecen servicios de prescripción online, y los mejores centros de belleza de España se esfuerzan siempre por recomendar los productos que mejor vienen a cada piel. También es de vital importancia ver las instrucciones de uso. Por ejemplo: hay productos con hidroxiácidos que se pueden usar a diario -tónicos- pero cuando son en mascarillas, el uso medio suele ser de dos o tres veces a la semana como máximo. Aun así, si se presenta un caso de Skin Flood, la solución pasa por: "Eliminar ese cosmético de la rutina y esperar a que la piel vuelva a su estado inicial, sin imperfecciones ni daños. Cuando lleguemos a este punto, probaremos a introducir el producto de nuevo, pero de manera paulatina; por ejemplo, dos días a la semana e iremos aumentando poco a poco hasta que, en el transcurso de uno o dos meses, podamos usarlo a diario. Si en el proceso vemos que se empieza a alterar todo de nuevo, nos mantendremos en el equilibrio de uso en el que nuestra piel no brote y, si fuera necesario, eliminaremos el producto de la rutina de Skincare", explica Raquel González.

Soluciones al Skin Flood

Cuando se está ante una situación de Skin Flood, además de eliminar el producto que lo produce, puede que se tenga que acudir durante un tiempo a cosméticos que puedan contrarrestar el efecto. Por ejemplo, cuando se vea que se tiene la piel irritada, será bueno acudir a productos calmantes con ingredientes como la centella asiática o la niacinamida. Si, por el contrario, se viene de un Skin Flood que ha producido exceso de grasa, convendrá acudir a productos ricos en componentes seborreguladores, entre cuyos ingredientes destacan algunos como el ácido salicílico, el retinaldehído (primo del retinol pero más efectivo y potente) o el ácido glicólico.

Productos recomendados

Lotus Water Calming Mask es un tremendo aliado en pieles que presenten una sobre irritación. Es una mascarilla con alto poder antioxidante que, además hidrata y repara la piel. Trabaja con ingredientes como el loto de nieve, la centella asiática o el extracto de té verde. 32€ (pack de cinco mascarillas) en Pasión por la cosmética o en Purenichelab.com

También Calmwise Colour Correct de Medik8 es una grandísima opción. Esta crema disumulará cualquier rojez con su fórmula capaz de contrarrestar el color, al tiempo que la tratará con ingredientes calmantes como la niacinamida o el aloe vera. 66€ en Medik8.es

Midnight renewal de Omorovicza lleva retinaldehido, que es un poderoso renovador de la piel y hasta 11 veces más potente que el retinol tradicional. Además, lleva un concentrado de aguas termales; microalgas que reducen los daños de la piel, bifidus que mejora el ADN celular y otros ingredientes que, en conjunto, consigue reducir los niveles de cortisol que desequilibra la piel. 155€ en Purenichelab.com

Blemish Relief Gentle Exfoliating Toner es un tónico de Perricone MD ideal para aquellas pieles que sufren de imperfecciones por un exceso de grasa. Cuenta con ácidos láctico y succínico que atacan las bacterias que provocan el acné; ácido salicílico que nivela la producción de lípidos y citrilina que reduce cualquier enrojecimiento que haya podido surgir. 45€ en Perriconemd.es

Otra opción, los tratamientos por fases

Gracias al avance en la formulación cosmética, existen tratamientos cosméticos que se desarrollan para ser aplicados por fases en diferentes días, de este modo, en vez a asfixiar a la piel aplicando múltiples activos a la vez, se van entregando a la piel de manera controlada cada ingrediente. "Este tipo de tratamientos son perfectos cuando se desea hacer una cura o tratamiento intensivo de la piel, como si de un tratamiento de cabina se tratara, ya que se trabajan por pasos, primero tienen protagonismo los ácidos para exfoliar, potenciar la luminosidad y mejorar la textura de la piel, seguidamente aparecen activos energizantes para activar la piel y eliminar toxinas y por último toman relevo los aceites para recomponer, mejorar la nutrición, flexibilidad y elasticidad", apunta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

The Cure de Omorovicza es un tratamiento en ampollas de 9 días para renovar y resetear la piel cansada y estresada. Tres fases concentradas, cada una con una mezcla potente de ingredientes, diseñada para proporcionar resultados visibles e inmediatos similares a un peeling en una cabina de un centro de belleza. 249€ en purenichelab.com

