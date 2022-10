Inirt Atelier es un emprendimiento familiar que fabrica sus productos de forma totalmente artesanal Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Inirt Atelier es un emprendimiento familiar especializado en confeccionar piezas libres de crueldad animal hechas a mano que destacan tanto por su estética como por su funcionalidad.

Esta empresa familiar diseña y vende bolsos confeccionados de forma artesanal, siguiendo las últimas tendencias de la moda. La marca nace por el impulso de una nieta con el objetivo de rendirle tributo a su abuela Trini.

Además, todos los diseños de Inirt Atelier son de edición limitada, por lo cual no hay dos diseños iguales en el mercado.

Inirt Atelier, un proyecto familiar que nace de la vocación de una nieta que desea rendir homenaje a su abuela Inirt Atelier es un emprendimiento familiar que nace de la vocación de Aida para rendir homenaje a su abuela Trini. De hecho, Inirt, el nombre de la marca, es Trini al revés. Aunque este nombre también es utilizado para denominar todos los productos de esta marca.

Todos los bolsos de la marca son de edición limitada y están confeccionados y diseñados de manera artesanal. Asimismo, están hechos a mano y, en su fabricación, se emplea una capa de neopreno 3D no visible, colocada entre los tejidos y son cruelty free.

Por otro lado, Inirt Atelier destaca por mezclar tejidos vintage con texturas de vanguardia, para conseguir diseños originales y estilosos. Además, el primer modelo de la marca fue Tote, un bolso versátil, funcional y estiloso, para llevar en el día a día, incluso para combinarlo con un look festivo. Un año después, la firma decidió ampliar su colección con el modelo Micro, un bolso mini, con cadena de aluminio, libre de níquel.

Más recientemente, Inirt Atelier confeccionó y diseñó el modelo Gio, un bolso de mano en forma de trapecio, con un estilo muy glamuroso.

Inirt Atelier, las piezas artesanales que ofrece A través de la tienda online de Inirt Atelier, se encuentra disponible el catálogo de piezas únicas que son diseñadas de manera rigurosa con materiales libre de crueldad animal.

Uno de los bolsos favoritos es el Tote Golden Sack, una pieza de edición limitada confeccionada con capas de neopreno 3D entre los tejidos y con materiales cruelty free. Esta pieza está hecha a mano y, además, tiene tres bolsillos de diferentes tamaños en su interior, ideales para organizar. Las asas del Tote Golden Sack son de un material totalmente cruelty free y miden 60 centímetros.

El modelo Micro River, también disponible para comprar vía online, es otro de los preferidos. Asimismo, tiene un tamaño de 22 por 23 centímetros y viene con una cadena de aluminio, libre de níquel, disponible en tres tonos, lo cual le aporta un toque muy moderno y original.

Inirt Atelier es una marca que destaca por la calidad de sus piezas hechas a mano y la exclusividad que representa cada bolso, puesto que son modelos únicos.



