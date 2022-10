¿Cómo la suplementación con melatonina ayuda al reajuste horario?, por Tequial Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El próximo domingo 30 de octubre se producirá el cambio de hora en toda España. En esta ocasión, a las 3 hay que volver a retrasar los relojes a las 2. El objetivo es ajustar las jornadas laborales con las horas de sol diarias para aprovechar más la luz natural y lograr un ahorro de energía eléctrica.

Ahora bien, este ajuste en el horario puede provocar somnolencia, cansancio, irritabilidad y fatiga. Ante estos síntomas, la suplementación con melatonina es una buena opción para poder conseguir reajustar el reloj biológico y así conseguir un sueño reparador. En este sentido, el laboratorio Tequial cuenta con varios productos con melatonina.

Los productos de Tequial para superar el reajuste horario Una de las opciones con las que cuenta esta empresa es la Melatonina Sublingual, un complemento alimenticio que se disuelve fácilmente en la boca y que ayuda a conseguir una conciliación del sueño más rápida. Cada comprimido contiene 1 miligramo de melatonina y xilitol que es un edulcorante que pueden tomar los diabéticos ya que no afecta los niveles de glucosa o insulina en sangre.

Otro producto de Tequial con más cantidad de melatonina es Azafrán Premium + Melatonina, que además mejora el estado de ánimo. En ambos casos, la melatonina que contienen estos productos contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario. De hecho, estos complementos también se indican en casos de viajeros que sufren las consecuencias del jet lag.

Es importante tener en cuenta que este tipo de suplementos solo deben tomarse antes de ir a dormir, ya que son para facilitar el sueño.

Sufrir trastornos en el sueño es común Este tipo de suplementos también resultan útiles para las personas que no consiguen un sueño reparador durante las horas de descanso. En España, entre un 20 % y un 48 % de la población adulta sufre dificultad para dormir. Al menos un 10 % de estos casos se deben a trastornos del sueño.

Este es un problema significativo, ya que el sueño cumple una función muy importante para la salud y el bienestar de una persona. Cuando el descanso no es correcto ni suficiente, la calidad de vida se reduce y se incrementan los riesgos de contraer distintas enfermedades como, por ejemplo, la hipertensión. Además, en estos casos, disminuye la capacidad de atención y concentración.

Para regular el sueño, la melatonina resulta fundamental. Esta hormona es segregada por la glándula pineal. A su vez, este proceso puede ser afectado por la exposición a la luz, por lo que es recomendable dormir durante la noche y aprovechar los beneficios de la oscuridad para el descanso.

A través de los productos con melatonina que ofrece Tequial es posible lograr la suplementación necesaria para conseguir un sueño reparador y así superar el cambio horario y otros trastornos que alteran el descanso.



