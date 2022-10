Piezas únicas elaboradas artesanalmente, con Maialen Co. Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La confección a mano de las joyas artesanales las convierte en piezas únicas, que aportan un toque de originalidad en la indumentaria de sus portadoras. Son un complemento de moda muy popular entre las mujeres. Sus variados diseños permiten crear diferentes combinaciones, para resaltar los looks en cada ocasión.

Estas cualidades se plasman en la joyería de Maialen Co., una marca que destaca por la belleza y elegancia de sus diferentes piezas en joyería, todos ellos elaboradas de forma totalmente artesanal y con prácticas sostenibles, para ofrecer a sus clientas un producto único y exclusivo en cada accesorio.

Joyas únicas y elegantes elaboradas con un alto sentido de responsabilidad Maialen Co. es una marca que nace con la ilusión de crear accesorios capaces de resaltar la belleza natural de cada mujer. Este objetivo actualmente se materializa en una extensa colección de joyas artesanales con una marcada elegancia en su diseño. Todas ellas, elaboradas con un profundo cariño y afecto hacia sus clientas, a través de métodos totalmente artesanales. Estos procesos de fabricación se caracterizan por el cuidado en el detalle, con el fin de ofrecer un producto final de calidad y con un toque añadido de exclusividad, gracias a su confección a mano.

Estas cualidades en su colección de joyería se combinan con el profundo sentido de responsabilidad que tiene esta marca, no solo con la sociedad, sino también con el medioambiente. Maialen Co. se caracteriza por producir pequeños lotes de forma ambientalmente responsable, con materiales más sostenibles para el planeta. Esto les permite ofrecer en sus productos, además de elegancia y distinción, precios accesibles para su clientela, a la vez que sus métodos de fabricación aportan un mayor valor añadido a estas joyas artesanales.

Personalidad de la artista en cada joya Las piezas únicas de Maialen Co., elaboradas artesanalmente en Cantabria, son fruto del trabajo y la visión artística de Maialen Panero, una profesional del diseño de interiores que, pese a la satisfacción que le ofrece su profesión, buscaba desde hace tiempo una forma de crear su propio arte, de una manera más única y personal. Esta búsqueda la llevó hacia la joyería, un arte en el que empezó poco a poco, pero que después de un primer éxito, rápidamente dio rienda suelta a su creatividad.

Esto derivó en una primera colección de pendientes de arcilla, con numerosos y novedosos modelos, que se vendieron con facilidad en diferentes páginas de anuncios comerciales. Esta primera experiencia abrió la puerta a lo que hoy es una destacada marca de joyas artesanales, a través de la cual esta artista no solo transmite una visión creativa, original e innovadora en cada pieza, sino que incluso busca compartir con el mundo, esos fragmentos de sí misma que deja impregnado en cada uno de sus accesorios.



