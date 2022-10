El DJ asturiano Mr. Gómez se abre camino en Manhattan Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La pasión Mr. Gómez al pinchar los grandes temas con los que mueve a sus audiencias lo ha llevado a trabajar en algunas de las mejores discotecas de Manhattan.

El DJ famoso español siempre ha sabido que triunfaría ante grandes públicos, como señaló durante su actuación de despedida en Asturias, encargándose del opening de un concierto de Marc Anthony. «De pequeño soñé con que un estadio gritaba mi nombre, en algún sueño era futbolista. Lo que no imaginé fue tanto calor y más de 10 mil personas coreando mi nombre».

Tras esto, emprendió el viaje al éxito en Nueva York.

Gran momento profesional Con vocación de DJ desde adolescente, cuando su pasión le llevaba a locales nocturnos y escenarios en Pola de Siero, Mr. Gómez emprendió su camino con disciplina y perseverancia hasta convertirse en DJ y productor.

Durante su trayectoria, ha podido acompañar y colaborar con grandes figuras de la música, siendo incluso telonero oficial en el after party de Nicky Jam en Manhattan. En su nuevo ambiente también se codea con estrellas del reggaeton y la música urbana, como J Balvin, Anitta, Wisin o Lunay, entre otros.

En sus redes, el DJ famoso español define su estilo como Open Format, al abarcar música urbana con toques latinos, que hoy mueve las noches de fiesta en la Gran Manzana. Este salto a la fama lo concretó de la mano de 1990 Group, una compañía constituida por jóvenes españoles, que organiza espectaculares eventos VIP y ofrece atenciones de lujo para quienes elijan conocer la vida nocturna neoyorquina más exclusiva. Esta empresa se lanzó hace 10 años y hoy es reconocida entre celebridades del deporte, el espectáculo y el mundo empresarial, tanto de habla hispana como de otras culturas e idiomas.

Su mejor momento profesional en Manhattan Mr. Gómez asegura estar pasando su mejor momento profesional en Manhattan, ciudad a la que llegó para quedarse, gracias al apoyo de 1990 Group. La colaboración con esta compañía es la que le ha permitido establecerse como DJ residente. «Llegué a Manhattan con apenas 1000 dólares en el bolsillo y el salón de Pablo Nagy, la primera persona que me abrió la puerta en la ciudad. Después conocí a Ricardo García y coincidió que era asturiano; desde ahí, para mí, 1990 Group es mi única forma de entender la ciudad», afirma el productor. «Desde ese momento, llegaron personas superimportantes a mi vida, como Jesús Alvárez y todo el equipo 1990 Group».

Aunque Mr. Gómez afirma que nada ha sido fácil y casi no ha tenido apoyo, únicamente de familia y amigos cercanos, en los últimos años ha recibido el cariño de asturianos, españoles y cientos de personas alrededor del mundo que siguen su propuesta musical llena de ritmo. Este DJ famoso español llegó a Nueva york a seguir creciendo, impulsado por la constancia que lo caracteriza, con el propósito de que el sector de la música urbana mundial conozca la labor que realiza desde 1990 Group, una empresa que anima su ascendente carrera.



