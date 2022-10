Nuevos productos de impermeabilización para empresas de reformas, con ClauniCanarias Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 17:40 h (CET)

Uno de los materiales más usado en viviendas, edificios u otras construcciones es el hormigón o concreto, gracias a su excelente resistencia a la tracción, a su durabilidad, tracción, torsión, comprensión y flexión.

Sin embargo, en ocasiones, este pierde dicha durabilidad y resistencia como consecuencia de los problemas de humedad, la cual le genera corrosión, hinchamiento, disminución en la protección, etc.

Para resolver estos problemas de humedad, ClauniCanarias ofrece a las empresas de reformas y constructoras de obras nuevos productos de impermeabilización de alta calidad creados por PENETRON.

Productos de PENETRON para potenciar la durabilidad del hormigón en las reformas El objetivo de una reforma integral es mejorar la habitabilidad de una propiedad mediante la modificación, reconstrucción y modernización de cada uno de los espacios. Debido a que el hormigón está presente en la mayoría de las edificaciones en España y el mundo, es crucial que las empresas de reformas tomen en cuenta potenciar el mismo durante sus proyectos.

Para ello, ClauniCanarias les ofrece un producto exclusivo desarrollado por PENETRON, que resuelve los problemas de humedad en este material de construcción durante más de 60 años. De esta manera, las personas no tienen que preocuparse por los daños que el agua pueda causar en las estructuras de sus propiedades. A su vez, un establecimiento que cuente con este tipo de protección en cada uno de sus espacios construidos con hormigón aumentará de forma significativa su valor. Este incremento o revalorización del hogar forma parte de los objetivos principales de un proyecto de reforma profesional para futuras ventas o inversiones.

Los beneficios de ClauniCanarias y sus productos para potenciar el hormigón Los productos PENETRON han sido desarrollados con un sistema de cristalización que genera mayor durabilidad y existencia, así como extiende la vida útil del hormigón durante décadas.

La impermeabilización capilar cementosa con la que cuentan estos productos está compuesta por materiales de primera, como el cuarzo y la arena. Además, debido a que los expertos en el sector de la construcción de PENETRON han creado un artículo de reacción controlada, las empresas de reformas no necesitan preocuparse por incompatibilidades con otros aditivos. Esta es una característica única en el mercado que no disponen otros productos convencionales destinados a mejorar la efectividad del concreto.

En la actualidad, ClauniCanarias es reconocida por ser distribuidora y vendedora oficial de PENETRON en Canarias y otros lugares importantes de España. Esta venta incluye un catálogo actualizado de los productos, información técnica de los mismos y propuestas comerciales. Además, dan muestras para que el usuario pueda escoger y comprar con seguridad.

ClauniCanarias ayuda a arquitectos, ingenieros, constructoras y empresas de reformas a maximizar los resultados de sus proyectos mediante la venta de un producto destinado a eliminar los problemas de humedad del hormigón. Actualmente, la compañía destaca en España por su trabajo sin incidencias en aproximadamente dos décadas y por contar con casi un 0% en su registro de huella de carbono.



