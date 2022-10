Todo preparado para los IX Premios Editorial Círculo Rojo Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 17:00 h (CET)

La empresa líder en autoedición a nivel europeo entregará 16000 euros en premios.

Los IX Premios Editorial Círculo Rojo, que tendrán lugar el próximo 11 de noviembre en el Auditorio de Roquetas de Mar, han dado el pistoletazo de salida. Ya se conocen los 24 nominados en las 8 categorías. La suerte está echada y el montante económico bien lo merece. No en vano, Editorial Círculo Rojo ha sido pionera en la creación de unos premios literarios para la autoedición (este será el noveno año) y, ahora, ha innovado ofreciendo una suma de 16000 euros en premios.

Por la alfombra roja de las letras desfilarán 1400 personas, convirtiendo a Roquetas de Mar en el epicentro nacional de la literatura y, por ende, a la provincia de Almería, ya que muchos de los asistentes se quedarán el fin de semana disfrutando de una tierra maravillosa. Quizá por eso, tanto la Diputación de Almería, como el propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar son los principales valedores de un evento por el que van a pasar más de 500 escritores llegados de todos los rincones de España, incluso de fuera de las fronteras.

Además, como la fecha está marcada en rojo en el calendario de muchas personas, los nombres importantes de la alta sociedad almeriense disfrutarán de un evento que ya tiene varios e interesantes nombres confirmados, como la cantante Lorena Gómez (ganadora de Operación Triunfo), la humorista Sara Escudero, los creadores de contenido Nadia Jémez y Javier Ruiz (XBuyer), los actores Jesús Olmedo (presentador de la gala junto a Raquel Martínez) y Carlos Scholz (Toy Boy), las actrices Carla Nieto (Ángel o Demonio), Carmen Ruiz (Yo soy Bea, Gym Tony, Con el culo al aire), Luna Fulgencio (Padre no hay más que uno), Itziar Castro (Vis a Vis), Elisabeth Lerena (La que se avecina), los periodistas Juan Ramón Lucas, Sandra Ibarra y Sergio Morante o los influencers “El Empershao”, Andrea Noguero, Lucía Svritz, Laura López, Borja Sanfélix, Espe Workout y José Sánchez.

Algunas de estas personas serán las encargadas de entregar los 8 galardones, así como el premio especial que la editorial otorgará al escritor Fran López Castillo por vender 25000 ejemplares de su libro publicado con Círculo Rojo.

Ante tanta expectación, la editorial ya ha afirmado que apenas quedan invitaciones disponibles y su director y fundador, Alberto Cerezuela, no ha querido desvelar demasiados detalles: “Este año vamos a cambiar el formato y habrá muchas sorpresas, pero lo importante es la difusión y el reconocimiento de aquellos escritores que han decidido confiar en Círculo Rojo para publicar un libro”.

La suerte está echada para los nominados a los IX Premios Círculo Rojo En «Poesía» compiten Tres míseros instantes, de Sara Serrat (Huelva); Días de coincidencias, de Clara Bueno (Madrid), y A flor de piel, de Elena Guerrero (Valencia). Y en «Romántica», En el ferviente anhelo, de Loli Albero (Pamplona); Las esperanzas, de Raquel Orejudo, y Corazonadas, de Miquel Peidro (Alicante).

En la categoría «Vida», para libros sobre superación, autoayuda, docencia, salud, cocina, deportes y motivación, los nominados son Shukran my friends, de José Núñez Tena (Madrid); Subiendo del cielo, de Daniel Cos-Gayón (Tenerife), y Miedu: Mi once de oro, de Antonio Fernández Marchán (Cádiz).

En el apartado de «Infantil» concurren Herlín y el cuerpo equivocado, de Herli S. Alfaro (Murcia); Lucas y el poder del sí, de Carmen Mateos Ruiz (Cádiz), y La princesa extraviada, de Ana I. Saiz (Menorca). Y en «Novela Contemporánea» lo hacen La sombra, de Manuela Mammino (Sicilia, Italia); ¡Hazlo por mí!, de David Díaz Gallardo (Barcelona), y Sueños al otro lado de la pared, de Raquel San Isidro (Madrid).

En «Historia e Investigación» optan al premio Muñeca de trapo, de Jaume V. Clar Lorente (Mallorca); Carretera a la muerte, de Miryam Moya (Sevilla), y Destierro de almas, de Enrique Navarro (Madrid). Y en el apartado dedicado al «Misterio, Novela Negra, Thriller y Suspense», lo hacen ¿Qué te pasa, Leonor?, de Julián Prieto Palomino (Granada); El akelarre de San Sebastián, de Ibon Abad (Bilbao), y El legado de la familia Rosewood, de P. R. Uclés (Alicante).

La última categoría es la de «Ciencia Ficción y Fantasía» que cuenta como nominados con Red House, de Pilar Galisteo (Granada); Batiliers, cazadores de leyenda, de Aránzazu Morales (Asturias), y Crónicas de Thedrit, de Eduardo Ara (Huesca).



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas COVERTTO, el espacio donde encontrar cerramientos para piscinas Los trucos para mejorar pádel, con PadelStar Todo preparado para los IX Premios Editorial Círculo Rojo Licüid.Edu, la respuesta de Licüid Lab para un sector educativo que demanda soluciones adaptadas El éxito de El Almacén Fotovoltaico en el pasado Prime Day con su oferta paneles solares