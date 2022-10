Licüid.Edu, la respuesta de Licüid Lab para un sector educativo que demanda soluciones adaptadas Emprendedores de Hoy

Tanto para diferenciarse de la competencia como para influir en las decisiones de compra de los consumidores, las compañías invierten cada vez más recursos para crear vínculos emocionales entre sus marcas y el público.

Una tendencia que ha terminado afectando al sector educativo, sobre todo el de grado y postgrado, en el que la creciente competencia ha obligado no solo a cuidar su excelencia académica, sino también a cuidar la experiencia del alumno durante su formación.

Así, interacciones como las jornadas de bienvenida, las ferias de empleo, las ceremonias de graduación o las reuniones de Alumni, entre otras, se han convertido en poderosos assets de comunicación en los que los centros educativos muestran su cara más atractiva: la felicidad de sus alumnos.

El sector educativo requiere experiencias y eventos Este cambio de paradigma ha obligado a las agencias a tomar partido.

Licüid Lab, agencia de referencia en marketing experiencial, se ha sumado al reto y ha lanzado Licüid.Edu, un spinoff enfocado al sector educativo que ya en su primer año de vida se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles del sector, con más de 45 eventos (42 ceremonias de graduación, 2 ferias de empleo, welcome days y Alumni) para 12 centros educativos entre Italia y España.

El Parco della Musica de Roma, el Palau Sant Jordi de Barcelona o el Wanda Metropolitano de Madrid han sido solo algunos de los espacios por los que han desfilado más de 12.000 alumnos y más de 35.000 familiares que han llenado las redes de momentos de felicidad asociados a sus marcas.

En una sociedad en la que todo se comparte a través de las redes sociales, convertir a estos casi 50.000 asistentes en felices embajadores de la marca es, para los centros educativos, la estrategia de posicionamiento más eficaz y la táctica más efectiva para convencer a potenciales estudiantes a la hora de escoger su próximo paso.

Expertise e innovación para un mercado en auge Licüid.Edu no solo ofrece el expertise de una agencia que desde hace más de 20 años está enfocada en crear experiencias para las mayores marcas de consumo y que aporta más de 6 años de liderazgo en el sector educativo. Además, ha apostado por el desarrollo de herramientas para convertir los eventos en una experiencia memorable; desde la secretaría técnica hasta el diseño del contenido, pasando por la amplificación digital.

Y es que en un sector educativo en alza, cada día más dinámico y con cada vez más y mejores jugadores, solo las agencias especializadas como Licüid.Edu pueden ofrecer la calidad necesaria para ayudar a sus clientes a destacar, no solo en los rankings, sino en la decisión final del estudiante.



