Joyas originales para sorprender en cualquier tipo de eventos, con Maialen Co.

La joyería es indispensable para conseguir un look impecable que atrape miradas en cualquier evento. Es un arte que resalta la belleza femenina, aportando elegancia y sofisticación.

Existe variedad de joyas para todos los estilos, desde los diseños más clásicos hasta los más modernos. No obstante, la elección dependerá de la personalidad de cada mujer y del mensaje que quiera comunicar a través de sus accesorios.

Maialen Co. surge con la ilusión de crear joyas originales que resalten la belleza natural de la mujer. Cada una de sus piezas son elaboradas a mano por Maialen Panero, quien se dedica al diseño y elaboración de accesorios elegantes hechos a mano, excelentes para usar en cualquier tipo de celebración especial.

Impactar en todo tipo de eventos con joyas exclusivas Actualmente, no hay nada mejor que llevar joyas originales y exclusivas que no se encuentren en otro lugar. Atendiendo a esta necesidad, la firma Maialen Co. se ha dedicado al diseño y elaboración de accesorios de calidad con diseños irrepetibles para que cada mujer se sienta única y especial a donde quiera que va.

La marca presenta una variada colección de pendientes y collares con diseños clásicos y modernos inspirados en la mujer que quiere realzar su femineidad en todo momento. Dentro de la colección hay joyas para cada ocasión. Las clientas que buscan un accesorio único para un evento matutino e informal pueden encontrar zarcillos cortos en tonalidades neutras y cálidas que van muy bien con un outfit de día. Mientras que, las que buscan piezas elegantes para acompañar un vestido de noche, también tienen opciones, ya que la tienda online dispone de un surtido catálogo de pendientes y collares con piedras naturales y perlas de agua dulce que le aporta un toque de luz al look.

Cada una de las piezas de arcilla son moldeadas artesanalmente consiguiendo así piezas inigualables. La creación de cada pieza se realiza con mucho mimo, para conseguir un acabado impecable que realice la belleza natural de la mujer.

El objetivo sostenible y social de la joyería Maialen Co., en su misión por contribuir positivamente con la sociedad y con el planeta, crea lotes pequeños de sus piezas de forma responsable, utilizando materiales sostenibles, así como piedras naturales, manteniendo en todo momento el respeto por el medioambiente.

El compromiso de la marca también se extiende al ámbito social porque hacen posible que sus productos puedan ser adquiridos por personas con todo tipo de presupuesto. Para eso, dentro de su página web, los usuarios pueden encontrar una sección outlet con pendientes y collares con precios económicos que van desde los 5 euros en adelante.

Los accesorios de una mujer dicen mucho de su personalidad, por eso, la importancia de elegir la joya adecuada que resalte los valores y el estilo de cada mujer.