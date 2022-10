El feedback como palanca para mejorar la cultura organizacional, con Nailted Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:47 h (CET)

El desarrollo y crecimiento de las empresas depende, en gran medida, de la cultura de empresa que se instaure y del ambiente laboral que se cree entre todos los trabajadores que hacen vida dentro de estas.

Una de las técnicas que más contribuyen a este propósito es el feedback, que gracias a la plataforma de employee engagement Nailted es posible implementar en cualquier empresa de forma rápida y sencilla.

La solución de Nailted para el feedback organizacional El feedback tiene numerosas aplicaciones y beneficios, tanto para la empresa como para los empleados, y conocerlos permitirá explotar al máximo el potencial de cualquier organización y sus trabajadores.

Es importante instaurar procesos de feedback que ayuden a las empresas a entender mejor cómo se sienten sus empleados y a actuar en consecuencia para mejorar su experiencia y, como consecuencia, la cultura de empresa. Nailted permite lanzar encuestas de satisfacción laboral, con capa de anonimidad, totalmente automatizadas para impulsar el cambio real en las organizaciones. Las encuestas son una herramienta perfecta para crear una cultura de feedback ya que ofrecen a los empleados un entorno seguro en el que hablar acerca de sus intereses, necesidades y preocupaciones.

De la misma forma, una de las mejores prácticas en employee engagement tiene como pilar el feedback, y es el reconocimiento laboral. El envío de mensajes de feedback positivo entre compañeros convertido en un hábito no hace sino crear un ciclo de feedback que ha probado aumentar la productividad en un 31%. Instaurar un proceso de reconocimiento ligero, como los aplausos de Nailted, fomentará el compañerismo y ayudará a crear un mejor ambiente en el equipo.

Por último, el feedback es la palanca ideal para potenciar el rendimiento de los empleados y, en consecuencia, el de la compañía. Procesos habituales en RRHH como las evaluaciones del desempeño permiten poner en valor el feedback constructivo como pieza clave del proceso de crecimiento de cualquier empleado. Nailted permite hacer de este proceso una práctica ágil para que evaluar las competencias de los empleados resulte sencillo.

Mejora de la cultura organizacional de empresas con ayuda del feedback En muchos casos, las opiniones, consejos y propuestas de mejora no pedidos suelen tener mala receptividad, por lo que es importante aprender a instaurar aquellos procesos necesarios para que el feedback en las empresas tenga éxito.

Con su plataforma virtual, Nailted está diseñada para construir una cultura organizacional basada en el feedback como hábito y no como un elemento de uso esporádico. Ofrece distintas líneas de comunicación entre la empresa, los managers y los empleados, con el propósito de mejorar el ambiente laboral y la cultura organizacional.

Con su uso, es posible reforzar los comportamientos deseados en los empleados, detectar qué está funcionando y qué no en la empresa, ganar visibilidad sobre el pulso del equipo y mucho más. Para lograr esto, la herramienta permite establecer ciclos de feedback ligeros y recurrentes, lanzar check-ins, preparar evaluaciones de desempeño, motivar el reconocimiento laboral y las reuniones 1:1, entre otros. Además, es una herramienta versátil que trabaja a nivel integral en el feedback positivo y en el constructivo, de manera que se pueda conseguir una cultura de empresa positiva y de alto rendimiento.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.