Alquiler de furgoneta para autónomos con Pinveco Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:24 h (CET)

Según el sector de actividad de su negocio, para muchos autónomos es fundamental disponer de un vehículo. No obstante, a menudo, estos profesionales encuentran dificultades para adquirir este tipo de activos, porque cuentan con poco capital.

En la actualidad, triunfa el alquiler como una opción que genera mayor ahorro a corto, medio y largo plazo. Primeramente, porque facilita una mejor gestión del presupuesto y, en segundo lugar, porque evita los riesgos y las obligaciones que vienen asociadas a la compra. Por ello, empresas como Pinveco representan una excelente alternativa. Esta firma ofrece el alquiler de furgoneta para autónomos, de diferentes tamaños, ajustándose a las necesidades que cada negocio.

El alquiler de furgonetas con Pinveco y sus ventajas El servicio de alquiler de furgoneta para autónomos que ofrece Pinveco proporciona múltiples ventajas para los mismos y su negocio. En primer lugar, tendrán la posibilidad de cambiar el vehículo, añadir otro o reducir la cantidad, según las necesidades del trabajo o la temporada. Por ejemplo, en Black Friday o Navidades, los repartidores ven aumentado su volumen de entregas, por lo que la firma ofrece flexibilidad en la flota. El cliente solo tendrá que pagar por los vehículos que estén en uso.

Otra ventaja de este servicio es que el mantenimiento o los gastos por avería se incluyen en el coste de alquiler. Por lo tanto, la flota siempre estará a punto con las revisiones y el cambio de neumáticos y no será necesario gastar más si se presentan imprevistos. Además, en caso de avería o siniestro que requiera más de 24 horas de reparación, el cliente podrá contar con un vehículo de sustitución. De este modo, no se verá interrumpida la actividad de su negocio.

En Pinveco, renuevan la flota de manera periódica. Por ello, sus vehículos cuentan con pocos años, ofreciendo lo último en tecnología y el mejor consumo. Los autónomos podrán establecer el período de contratación, que va desde un mes hasta años. Sin embargo, finalizado el primer mes, podrán cancelar el contrato, de ser necesario.

Una última ventaja que ofrece esta compañía de transporte es que, en lugar de amortizar la compra en varios años, lo cual hace que se descapitalicen los autónomos, cada mes el importe del alquiler cuenta como gasto desgravable.

Amplia flota de furgonetas Desde el 2004, Pinveco trabaja para ofrecer soluciones en el área de transporte. Esta mediana empresa cuenta con una amplia gama de furgonetas para que los clientes puedan alquilar la que mejor se ajuste a sus necesidades de tamaño, capacidad de carga o de plazas. De igual manera, de ello dependen sus tarifas.

Pinveco ofrece el alquiler de furgonetas para autónomos a tarifas que van desde los 33 € hasta 79 €. Estas sirven para el transporte de empleados, entregas de paquetes y mudanzas, entre otras funciones. En caso de requerir un vehículo de pasajeros, disponen de furgonetas tipo Z equipadas con lo último en tecnología y el mayor confort durante la conducción.



