Opground dice adiós a los speed dating laborales

Durante los últimos años, los speed dating laborales han ido proliferando en los eventos tecnológicos, copando las agendas de los recruiters y candidatos. Y Opground se ha propuesto decir adiós a este formato.

Los speed dating laborales son una forma de entrevista personal “rápida” caracterizada por el tiempo limitado que utiliza una persona para dar a conocer su candidatura y que, generalmente, se desarrolla en eventos, donde una gran cantidad de recruiters se entrevistan con una gran cantidad de profesionales en poco tiempo.

Speed dating laborales 2.0 en los eventos Opground es el primer reclutador virtual, un sistema basado en inteligencia artificial que conecta empresas y emprendedores con los profesionales tech más adecuados, de la misma manera que lo hacen las personas, conociendo a quien hay detrás de cada CV a través de las primeras entrevistas, pero en menos de 5 minutos. Para disfrutar de la plataforma, los profesionales realizan una única primera entrevista virtual con Opi, su chatbot, momento en el que se crea una identidad virtual profesional de cada candidato. A partir de aquí, las empresas pueden subir sus vacantes y, a través de su tecnología, conectar con los profesionales que más encajan, de manera que se consigue agilizar los procesos de selección hasta en un 80 %.

Según el CEO de la compañía, Eduard Teixidó: “ahora, en lugar de entrevistarse con varios recruiters en un evento, los profesionales pueden pasar directamente una entrevista en nuestra plataforma. Una forma mucho más ágil de exponerse a todas las empresas del evento y, al mismo tiempo, de que las compañías tengan acceso a todos los candidatos, sin dejarse ninguno y consiguiendo un match mucho más rápido”.

El talento tecnológico de las compañías Las empresas que accedan a un evento tienen acceso, gracias a la IA, a las personas más adecuadas para los puestos que están buscando cubrir. Del mismo modo, los candidatos podrán participar en todos los procesos de selección, todos, con tan solo una única entrevista virtual de unos 30 minutos con su chatbot. De esta manera, los participantes del evento ya no estarán preocupados por hacer entrevistas y podrían participar en las sesiones con expertos, hacer networking y visitar los stands. En este sentido, Eduard asegura que “este formato ahorra gran cantidad de tiempo y recursos a ambas partes involucradas, dado que alrededor del 60 % de las primeras entrevistas no siguen al siguiente paso en el proceso de selección, debido a que la información antes de conocerse, con los formatos tradicionales, es muy superficial. Algo evidente es que, si las empresas pudieran entrevistar a todos los candidatos, lo harían. Y eso es lo que hacemos: permitir a la empresa algo que no ha podido hacer antes por falta de tiempo y recursos, entrevistar a miles de profesionales, y en menos de cinco minutos”.