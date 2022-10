HALLOWEEN MADE IN SPAIN: Más de 10.000 niños decoran y cocinan la calabaza cacahuete nacional contra el desperdicio alimentario Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 14:51 h (CET) Potenciar el consumo de calabaza es el objetivo de la iniciativa Love Klabaza que une a productores de España y Portugal. Los agricultores donarán más de 10.000 de calabazas a colegios de toda España La calabaza cacahuete se hace hueco en Halloween; y lo hace a través de colegios, supermercados y redes sociales. Durante estas semanas y hasta el 1 de noviembre, más de 10.000 alumnos no solo decorarán la calabaza sino también cocinarán terroríficas recetas. Una manera de luchar así contra el desperdicio alimentario, ya que la calabaza de cacahuete tiene la piel dura e impermeable, característica que permite decorarla con cualquier tipo de pinturas y pegatinas sin que la pulpa sufra ningún tipo de contaminación.

Para hacerlo posible, los agricultores donarán más de 7.000 quilos de calabaza a los estudiantes de Primaria de 50 colegios de todo el país. Esta acción forma parte de la campaña llamada "Terroríficamente deliciosa", una iniciativa de Love Klabaza, que une a los productores de calabaza de España para promocionar su consumo. Además, la calabaza decorada más terrorífica tendrá premio a través de un concurso en redes sociales

Otra de las acciones se desarrolla en los supermercados. 500 mil calabazas también han llegado a los lineales con un etiquetado especial que contiene un código QR con la información del concurso e ideas para recetas. Asimismo, la campaña tiene difusión a través de redes sociales con la colaboración de diferentes influencers e instagramers nacionales que realizarán recetas con calabaza, para enseñar al consumidor su versatilidad en la cocina. Con esta estupenda hortaliza se pueden elaborar sopas, pizzas, postres y un sinfín de platos para todos los gustos.

España es el primer productor y exportador europeo de calabaza cacahuete. Durante esta temporada, se han producido más 200 millones de quilos en la península ibérica, destinando el 70% de la producción a la exportación. En estos momentos, la variedad de calabaza cacahuete se puede encontrarlas disponible los 12 meses del año.

