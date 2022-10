La estrella del pop internacional Jackson Wang actuará en la Ceremonia de Apertura de la Final de los Worlds de League of Legends, presentada por Mastercard

La transmisión de la final inicia el 6 de noviembre a la 1am CET (5 de noviembre a las 17 PT) en el Chase Center de San Francisco El cantante y productor discográfico Jackson Wang, en partnership con el sello discográfico 88rising, interpretará la premiere mundial de "Fire to the Fuse," un tema producido y escrito por Riot Music para la nueva línea de skins "Empíreo".



El rapero, cantante, compositor y presidente de League of Legends, Lil Nas X encabezará la ceremonia con su interpretación de "STAR WALKIN’," el himno para la edición de Worlds de este año.



El programa de la Ceremonia de Apertura de la final incluye, asimismo, la interpretación de Louis Leibfried y Edda Hayes, miembros del colectivo 2WEI.

"Desde los dos mejores equipos de LOL en el mundo al cast para la ceremonia de apertura de la final, el escenario estará cuajado de iconos. No podríamos estar más emocionados por haber reunido a estos artistas internacionalmente aclamados y su incomparable talento, en una celebración que sin duda será espectacular de League of Legends", afirmó Naz Aletaha, Global Head of LOL Esports.

"Estoy increíblemente emocionado por formar parte de Worlds 2022. "Fire to the Fuse" es un himno realmente potente y la Ceremonia de Apertura de la Final va a ser legendaria. No puedo esperar a que lo veáis en vivo". –Jackson Wang



La final de Worlds Finals podrá seguirse en Twitch, YouTube, y Lolesports.com. Y aquellos que la sigan en Lolesports.com podrán acceder a exclusivas recompensas en el juego, drops e items que celebran el partnership con Tiffany & Co.



La colaboración con Lil Nas X es uno de los más ambiciosos ejemplos de integración que ha visto la industria, e incluye el diseño de un aspecto en colaboración con el artista, "K’Sante Prestigio Empíreo", que será lanzada el 3 de noviembre y desbloqueable hasta el 14 de noviembre. Este aspecto no podrá adquirirse directamente sino que se obtendrá solo jugando a League of Legends o Teamfight Tactics durante el evento in-game de Worlds 2022.



La Ceremonia de Apertura de la final del Campeonato de Worlds, presentada por MastercardTM es una de las fusiones más innovadoras de esports y entretenimiento, con el uso pionero de nuevas tecnologías y expresiones musicales creativas.



Los Worlds son el culmen de la competición para LoL Esports, y en ellos compiten los mejores equipos de las diversas regiones para hacerse con el título de Campeón de Worlds. 22 equipos participan en este torneo para hacerse con la corona como mejor del mundo.