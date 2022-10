Las bailarinas de Eloísa presenta su colección de Mary Janes, tendencia esta temporada Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 13:39 h (CET) Planas o de tacón, las bailarinas Mary Jane han vuelto reinventadas y a ser las protagonistas de las pasarelas y las calles este otoño. Este calzado de culto que puso de moda Coco Chanel en los 50, siempre ha sido y serán sinónimo de comodidad y elegancia. Desde Las bailarinas de Eloísa, la firma española, artesanal y ECO preferida de las expertas, cuentan cuáles son las mejoras formas de llevar el zapato de la temporada De tacón

dealescon faldas midi rindiendo homenaje a Carrie Bradshaw. Además, se pueden combinar con calcetines blancos para hacer de ellas el punto central de un look.

Nude

Siempre,menos es más. Por ello, para las minimalistas por excelencia, se les recomienda sumarse a la fiebre por los zapatos nude. Ayudan a alargar y estilizar la figura, además de aportar un toque sofisticado a cualquier outfit.

Bicolor

Para las más clásicas que buscan incorporar la tendencia a su armario. Son fáciles de combinar y aportarán una nota de sofisticación a los looks de diario como unos jeans a ras del tobillo.

Vinilo

Si hay una tendencia que ha calado entre las celebrities es la de los zapatos de charol. La cantante Aitana ya se ha proclamado abanderada de esta tendencia en forma de Merceditas.

Metalizados

Los zapatos en tonos plata son un must esta temporada. Puedes llevarlos con prendas más clásicas para darles un toque actual. Con bermudas y blazer, los zapatos serán el objeto de todas las miradas.

Bailarina charol camel hebilla T

PVP 65 euros

Bailarina glitter negro merceditas

PVP 59 euros

Bailarina "Merceditas" beige-negro

PVP 62 euros

Bailarina charol azul hebilla T

PVP 65 euros

Bailarina charol camel hebilla T

PVP 65 euros

Acerca de Las Bailarinas de Eloísa

Las Bailarinas de Eloísa es una firma española de calzado diferenciada que ofrece calidad y lujo a un precio razonable.Todos sus diseños están fabricados artesanalmente con materiales de primera calidad y naturales. Cuidan hasta el último detalle para poder disfrutar de un zapato de tendencia y, sobre todo, cómodo, porque ese es su lema: vestir los pies de mujeres "todo terreno", cosmopolitas, exigentes y con mucha personalidad.

Además, es una marcarespetuosa con el medio ambiente que utiliza pieles no contaminantes, respetando la confección en España para apoyar al comercio de cercanía y al proceso artesanal para conseguir una confortable horma y un diseño atemporal.

lasbailarinasdeeloisa.es

@lasbailarinasdeeloisa

Las Bailarinas de Eloísa

