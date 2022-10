¿Cómo se puede proteger el hogar o empresa de los ladrones? por Cerrajeros LockSmith Marbella Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 13:19 h (CET) Marbella es una de las ciudades más seguras de España, con un índice de robos muy inferior a la media nacional. Sin embargo, cada año se producen cientos de robos en la ciudad, muchos de ellos en viviendas y negocios. A fin de prevenir esto, es recomendable que tome medidas de seguridad, a poder ser, con la recomendación de profesionales Los robos en hogares y empresas son un problema grave en todo el mundo, pero concretamente Marbella ha recibido innumerables hurtos en este verano. Con lo cual, siendo residente de Marbella o propietario de una vivienda o negocio, es importante tomar medidas de seguridad para proteger las pertenencias más valiosas.

En primer lugar, es importante tener una buena cerrajería cercana que ofrezca una protección adicional en puertas y ventanas, así como en cajas fuertes y cerraduras de última tecnología. También es importante mantener el exterior del hogar o negocio bien iluminado, tener alarmas y asegurarse de que estén conectadas y funcionando correctamente.

Por ejemplo, se pueden instalar puertas y ventanas blindadas, que ofrezcan una protección adicional. También se puede optar por instalar cajas fuertes, que son una excelente opción para proteger los objetos de valor. Y, por último, también se pueden instalar cerraduras de última tecnología, que ofrezcan una mayor seguridad frente a posibles ataques.

En resumen, para proteger hogares o negocios de los posibles ladrones, es importante acudir a una cerrajería profesional. Allí se puede encontrar una amplia variedad de servicios y productos de calidad que ayudarán a aumentar la seguridad.

Por ejemplo, si la preocupación es que los niños entren y salgan mientras no hay nadie en casa, se pueden instalar modernas cerraduras electrónicas. Estas se pueden programar con un temporizador para que no sea necesaro preocuparse de que alguien entre mientras la casa u oficina esta vacia. Por otro lado, se puede asegurar el acceso a las personas que lo necesitan, instalando una cerradura de apertura con llaves electrónicas.

Cerrajero Locksmith Marbella y Estepona, los sucesos habituales de hurto podrían evitarse al contar con sistemas adicionales en puertas y ventanas. La empresa situada en C. Sevilla, 9B, 29670 San Pedro Alcántara, Málaga y con teléfono de contacto: 655 54 28 24, está disponible las 24 horas para emergencias y asesoramiento profesional en Marbella y Estepona.

