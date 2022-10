Un oscuro espectáculo circense, un asesinato y una peligrosa ambición: así es 'Monstruos' Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 13:03 h (CET) El escritor Noel Pérez Brey presenta en su primera novela una historia llena de amor, venganza, poder y ambición ambientada en Madrid a principios del siglo XX El mundo del espectáculo, del ambiente circense y del cabaret y un asesinato son los ingredientes principales de Monstruos (Valhalla Ediciones), la primera novela del escritor Noel Pérez Brey.

Esta obra sumerge a los lectores en el Madrid de principios del siglo XX y narra la historia de Topete, un joven que padece enanismo. Este roba a su madre el dinero del préstamo para el entierro de su abuelo y se enrola en la barraca de Francisco Merchán, un feriante de dudosa reputación. Una vez en la capital, transforma una ruinosa atracción de monstruos en uno de los mayores espectáculos. Pero cuando se enamora de Lidia, una de las cantantes, y su ambición termina con todo lo que siempre había soñado, asesinar puede ser la única salida posible.

"Ese mundo de las barracas de monstruos, de los museos de engendros y curiosidades humanas lo hemos visto mil veces en libros, series o películas anglosajonas, pero parece que en España nunca se dieron, y no es verdad. […]. Simplemente, pretendo reconocer que, aunque olvidado, este tipo de espectáculo no es algo ajeno a nuestra cultura".

Con unos personajes dibujados en claroscuro, el autor expone esta realidad que se daba en el país en un espectáculo retorcido en el que la extorsión y la ambición constituyen un papel fundamental. Asimismo, critica la doble moral y el abuso que ejercen las personas con poder que, como antaño, se puede seguir encontrando en la actualidad.

"[…] en pleno siglo XXI, y quizá de manera más sutil o menos evidente, continúan dándose abusos de poder similares a los de hace un siglo por personas criadas en sociedades democráticas y supuestamente igualitarias. Parece otra parte oscura más de la naturaleza humana".

Con un estilo elegante y fluido, una atmósfera misteriosa y de venganza, una investigación de asesinato y un recorrido por el lado más oscuro del ser humano, Noel Pérez Brey elabora una trama de intrigas y bajos fondos en una exhibición que los lectores no podrán olvidar.

Monstruos no solo hace referencia a aquellos 'fenómenos' que aborrecían a la sociedad, sino a los secretos, la maldad y el egoísmo del peor de los seres: el ser humano.

"Si quieren dar un paseo por un Madrid en pleno cambio hacia la modernidad, adentrarse en las intrigas y bajos fondos del cabaret y de los museos de curiosidades, y acompañar a unos personajes en constante lucha entre su ambición y su moral, esta es su novela".

Monstruos, la novedosa e inolvidable novela de Noel Pérez Brey, ya está disponible en librerías.

