El 96% de las organizaciones de España considerarán sus datos un gran impulsor de ingresos

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:43 h (CET) Pero, según revela un estudio de VMware, para la mayoría la soberanía de los datos es una de sus principales preocupaciones Para 2024, el 96% de las organizaciones de España considerarán sus datos un impulsor de los ingresos, y el 47% los reconocerá como una importante fuente de ingresos frente al 31% actual, tal y como se desprende de una nueva investigación de VMware, líder en innovación de software empresarial.

El estudio, titulado "Índice de madurez multicloud", se ha llevado a cabo entre responsables de la toma de decisiones empresariales y de TI de España, y revela que casi la mitad (44%) está totalmente de acuerdo en que el uso de varias nubes les permitirá maximizar sus datos para innovar, al tiempo que abordan cuestiones críticas como la soberanía de datos nacionales y sectoriales. De hecho, la soberanía de los datos destaca como uno de los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones, puesto que el 96% admite dicha soberanía es una preocupación.

No obstante, la ambición de obtener más valor de los datos conlleva retos adicionales. La seguridad (33%), las habilidades (35%), la dificultad para unir diferentes entornos cloud (30%) y el acceso aislado a los datos (23%) siguen siendo los principales obstáculos. Las organizaciones también deben mejorar el control que tienen sobre los gastos operativos y en la nube (el 88% y el 78%, respectivamente) y coinciden en que ello supone una preocupación en caso de que los datos impulsen un verdadero valor empresarial.

"La dependencia de los datos para promover la innovación y la ventaja competitiva es ahora la columna vertebral del negocio digital. Ser cloud smart, o la capacidad de elegir el tipo de nube adecuada para los datos correctos, incluida la información altamente sensible que debe permanecer dentro de las fronteras nacionales, se está convirtiendo en el modelo de negocio de facto para las organizaciones que buscan impulsar la ventaja de sus datos", afirma Joe Baguley, VP y CTO de VMware EMEA. "Las organizaciones que aprovechan al máximo las ventajas competitivas del uso de múltiples nubes para gestionar los datos están viendo los beneficios en toda la empresa. Sin embargo, para lograr el éxito, deben ser capaces de tomar el control de dónde residen sus datos, sin comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo o la soberanía, y la elección de los proveedores para gestionarlos".

Hay consenso (el 87% de los encuestados) en que los beneficios de un enfoque multicloud, la capacidad de utilizar y gestionar diferentes tipos de nubes privadas, públicas, en el perímetro y soberanas, son mayores que los desafíos. El 47% cree que el uso de una estrategia de este tipo ha tenido un impacto muy positivo en el crecimiento de los ingresos, mientras que el 43% también cree que ha tenido un impacto muy positivo en la rentabilidad. De hecho, sólo el 2% cree que esta aproximación no es fundamental para el éxito de su actividad empresarial.

En el caso de Europa las noticias son aún mejores; se espera que el impacto de la economía de los datos en el PIB de la Unión Europea pase de un 2,6% a un 4,2% en 2025, según la Comisión Europea.

