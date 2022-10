Conocer las ventajas de la impresión a color para los negocios con ADNid Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 11:06 h (CET)

Las etiquetas juegan un papel fundamental en la relación entre productos y consumidores porque establecen el primer punto de contacto. En este sentido, sirven para presentar a una marca y generar reconocimiento.

A su vez, las marcas mejor posicionadas consiguen un lugar de privilegio con respecto a la competencia y siempre son más fácilmente identificadas o llaman más la atención.

Para lograr su objetivo, una etiqueta debe diseñarse siguiendo estándares de alta calidad que se ajusten a las necesidades de los consumidores y del sector al que pertenece la empresa. Además, una impresión a color con materiales de primer nivel sirve para que un producto destaque.

Gracias a los productos que ofrece ADNid, es posible contar con todo lo necesario para conseguir etiquetas distintivas a un bajo coste y con la máxima personalización. Esta empresa, partner de Epson, Primera y VIP Color, cuenta con impresoras de etiquetas a color, tintas, etiquetas y software para todo tipo de formatos, con una amplia gama de materiales y tamaños, ajustándose también a todos los sectores según sus requerimientos técnicos como la robustez y la velocidad, siempre ofreciendo una solución completa adaptada a cada cliente.

Ventajas de contar con impresoras a color en una empresa En los últimos años, las impresoras de etiquetas a color han evolucionado tanto, que permiten a las empresas disponer de unos costes de impresión mucho más reducidos con etiquetas mucho más visuales, personalizadas y de calidad. Al poder realizar trabajos internamente de impresión a color de forma totalmente flexible, no es necesario depender de una empresa externa, de sus plazos y costes. Por lo tanto, contar con equipos como los que ofrece ADNid sirven para ganar independencia, acortar tiempos de espera y reducir los costes de almacenaje.

Además, debido a la aplicación de nuevas normativas o por los cambios que se producen periódicamente en las tendencias estéticas, tanto el diseño como el tamaño y la cantidad de etiquetas que necesita una empresa están sujetos a modificaciones. Al disponer de una impresora propia es posible ser más flexible y eficaz para gestionar estas variaciones, pudiendo imprimir siempre con la máxima adaptación y bajo demanda.

En este sentido, con las impresoras a color que comercializa ADNid se puede tomar el control total de la producción de etiquetas y dar un salto de calidad en las mismas. Además, se puede contar con el asesoramiento de un equipo de expertos en el mercado para escoger la mejor opción y servició técnico para el soporte posventa para la tranquilidad del cliente y la mejora continua de los procesos y resultados.

Soluciones de impresión a color para distintos sectores Cada sector cuenta con sus propias necesidades y exigencias en cuanto al packaging y logística. Con las soluciones que ofrece ADNid es posible contar con una respuesta eficiente y aumentar la rapidez, la eficiencia y la durabilidad de las etiquetas en todos los casos.

Por ejemplo, uno de los sectores con más requisitos es el de la industria química. En particular, los productos de ADNid se ajustan a todas las normativas HazCom, GHS, OSHA y BS5609. De esta manera, es posible contar con etiquetas personalizadas, atractivas y seguras para productos químicos, materiales peligrosos y GHS. Estas normativas tratan la durabilidad y robustez de las etiquetas de los bidones como un aspecto clave y obligatorio, por ello se ofrecen etiquetas irrompibles y que no se desgastan con el tiempo. Por este mismo motivo, también son muy eficaces en industrias como las farmacéuticas y cosméticas.

Por último, esta empresa ofrece una gama de etiquetas ColorWorks, que resultan muy resistentes y soportan incidencias como el derrame de líquidos o el contacto con agua salada, lo que hace estas impresoras ideales para sectores de producción como el alimentario, si es tu caso no dudes en consultar a ADNid sobre las etiquetas perfectas para ti.

Cabe destacar que según el tipo de industria y a lo que se exponga el producto etiquetado, habrá que contemplar varias opciones de tinta y material. Uso de tinta mate o brillante: el mate resiste más a la luz del sol, al agua y a los rasguños, además de muchos productos químicos, mientras que el brillante dispone de un acabado más suave con resistencia a la humedad, al calor y a las manchas, aunque también resiste al agua y otros líquidos con el material adecuado. En cuanto al material de etiquetas de papel o plásticos: de forma habitual se podrá trabajar con etiquetas de papel, pero cuando se trata con productos líquidos, se necesitará ir hacia materiales plásticos como polipropileno, polietileno o poliéster.

Gracias a ADNid, es posible contar con todo lo necesario para llevar adelante trabajos de impresión a color de etiquetas y lograr que un producto destaque por encima de la competencia.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas NULAB, en colaboración con COVAP y Cárnicas Kiko, desarrolla una plataforma digital para el control y la seguridad alimentaria 4.0 La importancia de realizar fotografías de productos de manera profesional ¿Cuándo se necesita ayuda psicológica profesional? Alquicoche amplia a 60 su red de puntos de entrega de vehículos Los beneficios de abrir una franquicia Moolberry