Cinco lanzamientos beauty de marcas como Medik8, Rosalique y Ambari

Nuevos productos que van a mejorar la luminosidad, unificar el tono de la piel y tratar el acné o los puntos negros Ya se sabe que esta época del año surgen muchos lanzamientos cosméticos, y parece que algunas de las firmas favoritas de las que más saben de belleza se han puesto manos a la obra para sorprendernos gratamente. Además, parece como si hubieran hecho un acuerdo para tratar las preocupaciones que más invaden estos meses, tales como la hiperpigmentación después del verano o el sempiterno acné, cuyos brotes parece estar a la orden del día. ¿Será que ha estallado el cortisol con la vuelta al trabajo? Aquí van los cinco lanzamientos que más han conquistado:

Un tónico antiacné y exfoliante para pieles sensibles. Increíble, pero cierto

Su nombre es Press & Clear, de Medik8. Este producto es una verdadera innovación dentro del cuidado de la piel, ofreciendo una manera diferente de trabajar con Betahidroxiácidos (BHA). Press & Clear es un tónico que logra el equilibrio perfecto entre eficacia y suavidad en la piel. Está desarrollado con una tecnología de encapsulación de última generación y con pH 5.5, clínicamente probado, para ofrecer resultados sobresalientes eliminando imperfecciones y, todo ello, sin irritación.

Cuenta con ácido salicílico, pero este se encuentra encapsulado con un sistema de entrega del principio a largo plazo o, lo que es lo mismo: "aunque lo apliques en la piel, va entregándose de manera paulatina y trabaja a lo largo de las horas, evitando así un impacto inicial y una posible irritación", añade la experta de Medik8.

Su combo de ingredientes es:

Ácido salicílico al 2%: Exfolia poderosamente y descongestiona visiblemente la tez sin irritación gracias al sistema de entrega único de Medik8, que encapsula el principio y lo entrega a la piel poco a poco evitando irritaciones.

Ácido tranexámico 2%: Minimiza la aparición de imperfecciones y reduce la presencia de manchas post-inflamatorias, promoviendo una complexión luminosa y uniforme.

Extracto de Sake: Apoya la función barrera de la piel para mantenerla fuerte, saludable y resistente a futuros brotes.

Aloe vera: Proporciona alivio durante los brotes mientras compensa cualquier sequedad causada por los productos seborreguladores.

Medik8 Press & Clear - €41. De venta en www.medik8.es

Este contorno de ojos es ultra-iluminador y usa tres tipos de vitamina C

Cuando parecía imposible, Perricone MD vuelve a sorprendernos y presenta la guinda que completa su línea de Vitamina C Esther con Vitamin C Ester CCC + Ferulic Under-Eye Cream, una crema que trata las principales preocupaciones asociadas a esta área, trabajando sobre la coloración azul, roja y marrón. Cuenta con tres formas de vitamina C combinadas, ácido ferúlico, péptidos y una proteína de avena biomimética para combatir los radicales libres y reducir visiblemente las ojeras.

Su combo de ingredientes:

Tres tipos de vitamina C: Como ya hiciera la firma con su suero "padre" de esta fórmula, introduce la triple (e innovadora) combinación de vitaminas C de tres tipos, a partir de Vitamina C Ester, Vitamina C Ether y Fosfato de Vitamina C. ¿Por qué tres? "No todas las vitaminas C son iguales. En cuanto a beneficios, unas formas son mejores para apoyar la firmeza, algunas para las manchas y otras son perfectas en la defensa contra el daño de los radicales libres", explica Chris Caires, director científico de Perricone MD. Un súper antioxidante a base de plantas que reduce la apariencia de líneas finas, arrugas y manchas oscuras al apoyar la piel en la lucha contra el daño de los radicales libres. El ácido ferúlico también es famoso por estabilizar las vitaminas C y E para mejorar sus propiedades para obtener los máximos beneficios de la piel.

Péptidos: Refuerza la piel dañada. Una cadena de aminoácidos que ayudan a mejorar visiblemente la apariencia y la sensación de firmeza de la piel al apoyar los componentes de su estructura. Ayudan a una piel de aspecto juvenil. La aplicación tópica puede ayudar a mejorar la apariencia del daño causado por la descomposición del colágeno, incluidas las arrugas y la flacidez.

Proteína de avena biomimética: Neutralizador de la sensibilidad cutánea. Una molécula inspirada en la avena para reducir visiblemente las rojeces y combatir la sensación de sensibilidad de la piel. Profundamente calmante, ayuda a dejar la piel con una sensación de confort, reduciendo la sequedad.

Vitamin C Ester CCC + Ferulic Under-Eye Cream, 78€ en www.perriconemd.es

El suero para unificar el tono de la piel que puede utilizar hasta la piel más sensible

Investigando, desde la firma Omorovicza reconocen que se dieron cuenta de que los tratamientos dirigidos al tono desigual, especialmente la hiperpigmentación, tendían a sensibilizar la piel, lo que creaba una nueva preocupación al tratar de resolver otra. Con el objetivo de ponerle solución es como nace su suero Even Tone.

Even Tone se dirige a todas las causas de desequilibrio en el tono de la piel para mejorar su homogeneidad. Creado para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles corrige las áreas con pigmentación desigual, como las manchas de la edad o el daño solar al tiempo que suaviza la textura de la piel. Se aplica por la mañana o por la noche, su textura es agradable y refrescante y se absorbe en segundos, revelando una luminosidad instantánea.

Sus ingredientes clave:

Microalgas ambar: Corrige el tono poco uniforme y reduce la hiperpigmentación para aumentar la homogeneidad de la piel. Un modulador inteligente de melanina que solo trabaja en áreas donde es excesiva, por lo que conserva el tono natural de la piel sin un efecto aclarante general.

Ácidos suaves: Los ÁCIDOS MANDÉLICO y GLUCÓNICO exfolian suavemente y estimulan la renovación celular, refinando la textura de la piel para suavizar la tez y desterrar la opacidad. No son irritantes, adecuados para pieles sensibles y uso diurno.

Niacinamida: Disminuye los signos de imperfecciones pasadas al reducir la decoloración, el enrojecimiento o las marcas posteriores a la mancha. Equilibrando la producción de sebo, también ayuda a reducir el tamaño de los poros y limpiar la tez.

Healing Concentrate: Siempre en el corazón de las formulaciones de Omorovicza capaz de llenar de vitalidad la piel. Este elixir mineral que captura el poder de las aguas termales de Budapest ha demostrado aumentar el colágeno y la elasticidad, reducir la inflamación celular y ayudar a reforzar la función de barrera de la piel.

Even Tone, 130€ en www.purenichelab.com

La crema hidratante para tratar las pieles con problemas de rojeces

Rosalique ofrece un efecto de ocultación instantánea con las esferas microencapsuladas únicas que entregan pigmentos de color ultrafinos directamente a la piel, unificando cualquier enrojecimiento o desnivel al instante. Contiene ingredientes activos como zeolita, alfa-bisabolol, pantenol, manteca de karité y urea para tratar suavemente todos los síntomas asociados con el enrojecimiento. Los estudios sobre Rosalique indican que las áreas de la piel irritadas se reducen y calman, cuando se usa diariamente, en un período de 4-8 semanas. El enrojecimiento de la piel se reduce y se consigue controlar a largo plazo. Los filtros UV con SPF50 de Rosalique ofrecen protección contra los rayos UVA y UVB que afectan a las pieles más sensibles.

Qué esconde la fórmula de Rosalique 3 in 1 Anti-Redness Miracle Formula

a-Bisabolol: Extraído de manzanilla alemana, el alpha-bisabolol es un antiinflamatorio clínicamente probado que reduce el enrojecimiento y ayuda a calmar y reducir la rojez. Además, el alfa-bisabolol puede ayudar a la piel a absorber otros ingredientes activos como la urea y la zeolita de manera efectiva.

Zeolita: Un mineral volcánico natural ampliamente apreciado y utilizado por sus habilidades únicas para apoyar la piel de múltiples maneras. Es altamente efectivo para eliminar las toxinas y metales pesados que se encuentran en el medio ambiente y que la piel suele absorber automáticamente. A. La Zeolita tiene propiedades de equilibrio inmunológico, siendo efectiva para la reducción de la picazón y la irritación, aliviando cualquier enrojecimiento.

Urea: Altamente reconocida, es una sustancia natural que se encuentra en la capa superficial de la piel que ayuda a mantener la piel hidratada, protegida y funcionando de manera eficiente. La urea es extremadamente hidrófila, lo que significa que retiene las moléculas de agua para mantener la piel llena de humedad.

Manteca de karité: Extraída de la nuez del árbol de karité africano, la manteca de karité tiene propiedades curativas e hidratantes que ayudan a reducir la inflamación y calmar. Es rica en vitaminas A y F, conocidas por ser efectivas en el tratamiento de la piel atópica.

Rosalique 34,95€ www.purenichelab.com

Solo tres productos le han valido a esta firma para convertirse en la favorita de muchos

Esta firma, que se ha convertido en la favorita de personajes de la talla de Kourtney Kardashian, saca de todas sus fórmulas las siliconas, ftalatos, fragancias, parabenos y los sulfatos.

Ambari ofrece productos anti-age formulados con un equilibrio único que juega con una baja concentración de pH y un alto porcentaje de ácidos para lograr resultados de tratamientos de cabina-spa sin tener que salir de casa y, mejor aún, sin irritación. La línea posee solo tres productos porque, para su creadora, este pódium es suficiente, ya que son Productos Héroes, que lo consiguen todo, actuando durante la noche para proteger y potenciar la propia belleza natural de la piel, revelando inmediatamente un cutis más radiante y de aspecto más saludable. Entre sus productos, destaca la mascarilla rica en ácidos.

Gold Profection22 Mask

REISHI + MEZCLA 22% AHA + CBD

Una galardonada mascarilla que ofrece los resultados de una potente exfoliación sin sacrificar la hidratación de la piel. Exfolia la piel para revelar un tejido notablemente más suave, terso y luminoso. También mantiene la piel sana e hidratada y disminuye visiblemente las manchas y el tono apagado con falta de luminosidad. Por último, permite que cualquier otro producto de la piel penetre en profundidad y maximice su eficacia.

Se debe utilizar sólo una vez a la semana por la noche sobre la piel limpia y seca. Aplicar una fina capa (1-3 pulsaciones) sobre el rostro, evitando los ojos, los labios y la piel dañada.

Dejar actuar durante 5 minutos en sus primeras aplicaciones e incrementar a medida que la piel se vaya acostumbrando. No se debe utilizar este tratamiento más allá de los 20 minutos.

No se debe utilizar el suero PM Active12 y la Mascarilla Gold Profection22™ juntos.

115€ en Purenichelab.com y en centros seleccionados.