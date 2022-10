¿Qué implicaciones tiene el Impuesto de Sucesiones? Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 10:26 h (CET)

Optar por un abogado herencias resulta una buena alternativa para todas aquellas personas cuyos familiares fallecidos le hayan otorgado un bien material. Cuando se forma parte de un testamento, hay que cumplir con algunas obligaciones tributarias como, por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones.

Este puede variar dependiendo de muchos factores como la ubicación de la propiedad, su valor y la relación familiar entre el heredero y el fallecido. Para conseguir de los bienes heredados de forma rápida y sin ningún tipo de complicaciones, es recomendable acudir a especialistas en el área como el equipo del bufete DABOGADOS, formado por D. David Gómez González (socio fundador) y D.ª María Tena Fernández (socia).

Motivos por los que acudir a un abogado de herencias para reclamar un testamento Cuando un individuo aparece como heredero en un testamento, la primera acción a tomar debe ser contratar a un experto en herencias. Estos profesionales ofrecen la asesoría necesaria y gestionan todos los procesos y trámites obligatorios.

Recibir una herencia en España no es solo disponer de una propiedad, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, hay que hacerle frente al Impuesto de Sucesiones, el cual tiene muchas particularidades. Una de ellas es que, si quien recibe la herencia es residente español, debe pagar el impuesto independientemente de la ubicación de la propiedad. Por otro lado, si no lo es, pero la propiedad está en España, también debe pagar este impuesto.

El coste total del Impuesto de Sucesiones depende de cada comunidad autónoma. No obstante, según la normativa, el porcentaje general varía entre el 7,65 % hasta el 34 %. Además, es progresivo, lo que significa que las herencias más elevadas son las que mayores impuestos deben pagar.

Por su parte, los herederos de una vivienda también deben pagar el Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el cual tiene como objetivo registrar el aumento de valor de los terrenos en las últimas dos décadas y hasta el momento de su transmisión.

DABOGADOS cuenta con especialistas en herencias DABOGADOS es uno de los bufetes de referencia en Madrid en materia de herencias. Los especialistas en derecho hereditario y testamentos ofrecen una atención personalizada a sus clientes para encontrar en cada caso soluciones oportunas.

El despacho de abogados se encarga de todo lo relacionado con herencias, disposiciones testamentarias, tramitación de herencias ante el notario o judiciales, declaración de heredero, liquidación de impuestos de sucesiones, inscripciones de los bienes de la herencia y reparto del patrimonio. Los interesados deben saber que en el bufete ofrecen presupuestos sin compromiso.



