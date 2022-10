Tendencias de decoración para 2023, según Guialmar Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 10:03 h (CET) El tipo de materiales, la iluminación, las plantas de interior o el diseño de los muebles son dudas que asaltan a las personas que quieren decorar su casa y no saben cuál va a ser la tendencia en los próximos meses. Al fin y al cabo, para darle un estilo propio y actual al hogar, hace falta estar al día de las novedades y tener una guía de apoyo de una empresa experta en reformas, como la que trae Guialmar, empresa fabricante de cocinas de vidrio y acero inoxidable En esta guía de tendencias para 2023, quedan claras cuáles son las nuevas tendencias para el próximo año; colores profundos, muebles redondos y plantas de interior, y separadores de ambientes entre otros elementos decorativos.

Colores profundos y con personalidad

"El color es casi el elemento más importante a la hora de decorar una casa, ya que es el centro sobre el que se mueve el resto de componentes, como los muebles", destaca Guialmar. Para 2023, se buscan colores como el lavanda, los azules profundos o las tonalidades color tierra que transmitan calma al hogar y lo doten de personalidad, e incluso muchas veces se buscan estos colores en acabado mate.

Muebles redondos y curvilíneos

La mesa del comedor, el aparador de la entrada o las lámparas de noche son algunos de los ejemplos de la decoración curvilínea que se van a ver mucho en el próximo año. Las formas redondeadas aportan tranquilidad a la estancia; ya no solo en los muebles, sino también en cuadros y decoración de pared.

Las plantas de interior, imprescindibles

Siguiendo la tendencia de mantener la casa como un medio para relajarse de la agitación diaria, las plantas de interior son un elemento decorativo que no puede faltar. No hay que tener miedo a colocar plantas algo más grandes en zonas bien iluminadas, como bajo una ventana o con algunas más pequeñas como acompañando la entrada o sobre la mesa de la terraza.

La piedra y la madera, juntas

Un equilibrio entre lo sostenible y lo vistoso, es lo que forman los muebles realizados en piedras como mármol o granito y los que reutilizan materiales como la madera, sin tratamientos químicos como los barnices. "Se pueden utilizar, en el caso de la piedra, como centro de la cocina o en el fregadero; y en el caso de la madera, para el mueble de la televisión, la mesita del salón o el aparador de la entrada" señala el equipo de Guialmar. Estos materiales aportan serenidad y sobriedad, así como un toque moderno.

Luz natural

No hay lámpara que pueda aportar el nivel de iluminación que da la luz natural. Por ello, es importante tener una distribución del espacio y de los muebles que permita aprovecharla de la mejor manera. Una buena distribución y una entrada de luz natural correcta, hará que el hogar parezca, incluso, más grande.

Separadores de ambiente de vidrio

Como solución para crear ambientes separados, pero sin renunciar a la luz natural, los separadores de ambiente de vidrio se han impuesto como una tendencia desde hace años para crear cocinas abiertas al salón o despachos en la terraza entre otros. En Guialmar, cuentan con separadores de vidrio Glassilium, "un cristal perfecto para dividir estancias con un material resistente, duradero y que deja pasar la luz".

Estas serían las tendencias de decoración para 2023; colores calmados, curvas y naturaleza y sostenibilidad de la mano de lo llamativo. "El hogar debe ser una zona de descanso, en la que descansar de los ajetreos del día y eso es lo que se pretende con esta decoración", declara Guialmar.

