Repara tu Deuda Abogados cancela 139.730 € en Torremolinos (Málaga) con la Ley de Segunda Oportunidad

jueves, 27 de octubre de 2022, 09:03 h (CET) El despacho de abogados ha superado la cifra de 103 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes MV, vecina de Torremolinos (Málaga), acudió a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, en una situación desesperada. "Debido a una serie de problemas comenzó a tener una deuda que le impedía vivir con normalidad. Al cabo de los meses, ya no podía mantenerse con los gastos de la casa y de la empresa. Por esta razón se vio en la obligación de pedir algún préstamo. Posteriormente, el negocio siguió generando deudas y no tenía más remedio que seguir pagando, a la vez que mantener a los niños. Finalmente, la única salida viable a sus problemas era acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad", explican los abogados de Repara tu Deuda.

Ahora, gracias al despacho de abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de cero, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Torremolinos (Málaga) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso. VER SENTENCIA.

Los responsables de Repara tu Deuda abogados explican que este caso en Andalucía es uno de los muchos a nivel nacional de personas que lo pasan mal y que cada día llegan al despacho para conseguir una sentencia judicial que le exonere de sus deudas.

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Dada su experiencia de estos meses, ha conseguido situarse como claro referente en la cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Hay que decir que en la actualidad ha superado la cifra de 103 millones de euros de deuda exonerada. El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles.

La clave de Repara tu Deuda es que son pioneros en la Ley de Segunda Oportunidad: "fuimos los primeros en comenzar este trámite en España. Continuamos siendo el único despacho de abogados que se dedica en exclusiva a esta legislación. Esto nos ofrece un gran valor añadido que, junto con los testimonios de personas que recomiendan nuestros servicios, son dos de nuestros principales atractivos".

El despacho de abogados tiene como objetivo que ninguna persona sin deudas se quede sin la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Por este motivo se adapta a las circunstancias de estos particulares y autónomos para ofrecerles facilidades en los pagos. "Muchos tienen miedo de iniciar los trámites por si resulta complicado y otros simplemente no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados", afirman. "Nosotros -añaden- partimos de la base de que son personas arruinadas, que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído y que tenemos que ser muy comprensivos con su situación".

