Siete 'pohemas' cortos Poesía Bayardo Quinto Núñez

jueves, 27 de octubre de 2022, 10:17 h (CET) 1 OJALÁ Un temblor imaginario real, repentino e improvisto y repleto de calidez hizo dar gracias a este mundo protervo, cetrino de maledicencias en parte, pero, y con un hasta luego, decidí partir hacia las entrañas de su corazón y arterias para intentar transformarlas en terneza, bondad útil.

2 ESPERANZA EN EL SUEÑO Ni aún después de muerto, los sueños deben abandonarse, siempre hay que darse…, una oportunidad...

3 QUIEN SERÁS Yo no soy vos.

4 SIEMPRE SERA FUTURO Está muerto, disfruta El presente.

5 ESTADÍA ¿Para qué estás aquí?

6 LA VERDAD ENTRE LA VERDAD La verdad puede Imaginar su verdad.

7 PERDISTES TU PARAÍSO Se abre la ventana del alma, pero, no sé teve, tú escondite sibilino hace momento fétido, ¿es condición? Jamás, ese Es tú paraíso que has perdido. Observa. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.