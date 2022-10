Cueroliquido.es ofrece en España el tinte para cuero de la marca alemana COLOURLOCK®

Es frecuente que los tapizados de cuero sufran las típicas marcas de desgaste y pérdida de color debido al uso y al paso del tiempo.

Por esta razón, a la hora de limpiar, reparar o mantener el cuero es fundamental utilizar productos de primera calidad que permitan alcanzar resultados óptimos de manera eficaz.

En este sentido, en la tienda especializada en artículos para limpieza, reparación y mantenimiento de cuero y piel cueroliquido.es es posible adquirir el tinte para cuero COLOURLOCK®, el cual recupera el color, además de reparar rasguños y daños, ya sea en vehículos, muebles, bolsos o ropa.

Detrás de Cueroliquido.es, se encuentra la reconocida familia Porres de Irun que lleva más de 50 años restaurando tapicerías de cuero de coches clásicos y ahora, gracias a la alianza con la marca alemana COLOURLOCK®, comercializa y distribuye sus productos en España tanto para clientes particulares como para clientes profesionales.

Cómo se restaura el color del cuero Ya sea en los asientos de los vehículos como en los sofás, los tapizados de cuero están sometidos a un gran desgaste y es usual que pierdan progresivamente su color original. Sin embargo, renovar o restaurar el color original del cuero es posible utilizando el tinte para cuero de COLOURLOCK®.

De este modo, se debe aplicar el producto varias veces en las zonas con mayores diferencias de color, a través de ligeros toques con la esponja de aplicación. Una vez realizado este paso, es necesario secar entre las capas con un secador de pelo para hacer desaparecer casi por completo los daños superficiales.

Por otra parte, en el caso de que el cuero presente una decoloración leve, arañazos o abrasiones, se debe desengrasar el área a reparar para que el líquido se adhiera al cuero de forma adecuada y proceder a aplicar el tinte reparador en el color adecuado.

Comprar el tinte para cuero COLOURLOCK® en Cueroliquido.es El tinte reparador para cuero COLOURLOCK® sirve para renovar o recuperar el color original del cuero pigmentado o artificial en vehículos, volantes, sofás, bolsos, ropa y zapatos. Este artículo se encuentra disponible en la tienda online de Cueroliquido.es en 46 colores estándar y en el caso de que el color que el cliente necesite no esté en la carta, la firma se encargará de mezclar el color especial solicitado basándose en la muestra enviada o en el nombre del color del fabricante.

Así, antes de utilizar el tinte para cuero, se recomienda verificar si el color se ajusta al material antes de trabajar en las partes dañadas, además de proteger las piezas que no se quieren teñir. Una vez que el cuero esté seco, es posible aplicar el producto no solo para volver a teñir las zonas desgastadas, sino también para mejorar las superficies que no se encuentran dañadas.

Por lo tanto, el tinte reparador COLOURLOCK® es una eficaz solución para recuperar el color del cuero y es posible adquirirlo en sus 4 presentaciones en la tienda online de Cueroliquido.es.