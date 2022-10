Siempre al lado de los que sufren José Morales Martín Lectores

jueves, 27 de octubre de 2022, 08:58 h (CET) El camino, en el trato a los migrantes y refugiados, es el que lleva transitando durante tanto tiempo la Iglesia, siempre al lado de los que sufren, con miles de iniciativas concretas como la que, en España, están pergeñando los obispos canarios para poner en marcha un proyecto de corredores de hospitalidad para migrantes. Un camino en el que lo primero que se hace es recordar que las personas tienen derecho a no emigrar, y que, cuando esas personas ya están entre nosotros, las acoge, promueve e integra sin preguntarle a ninguna cuál es el credo que confiesa.



