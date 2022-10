El problema son las fugas JD Mez Madrid Lectores

jueves, 27 de octubre de 2022, 08:55 h (CET) Las fuentes de emisión de este hidrocarburo, metano, son variadas: la agricultura, la ganadería, y el uso de los combustibles fósiles. El metano se está acumulando en la atmósfera porque la actividad humana lo produce a un ritmo mucho más rápido del que está siendo destruido.

Las políticas agrícolas y de gestión de residuos que se han llevado a cabo en Europa han reducido de forma significativa la contaminación, pero el problema fundamental, más que en machacar a los agricultores y ganaderos lo que hay que atajar son las fugas en las instalaciones de gas y petróleo.

La guerra puede ayudarnos a ser conscientes de la importancia de este frente en la lucha para cuidar el medio ambiente. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.