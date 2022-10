No son moneda de cambio ideológico Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

jueves, 27 de octubre de 2022, 08:45 h (CET) No me sorprendieron las declaraciones de Irene Montero sobre las relaciones sexuales consentidas por los niños que tanto han dado que hablar. Dolido, sí, porque las palabras son a veces armas arrojadizas que se aguzan como balas y acribillan a quien las escucha. Ha sido el caso.



Leyendo las reacciones, coincido con quienes alertan de la ingeniería social que se va imponiendo (no sólo por este Gobierno, no seamos ingenuos). De hecho, está desmoronando el sistema educativo (las últimas disposiciones legislativas quieren reducir la escolarización a una formación anecdótica sin pensamiento ni transmisión del conocimiento), así como nuestro marco jurídico (el derecho a la vida ha sido dinamitado y veremos cómo queda el carácter delictivo de las relaciones sexuales con menores; imagino que pasará al cajón de sastre de los usos y costumbres).

Estoy de acuerdo también con quien ha calificado el alegato de irresponsable y temerario, pues si bien la ministra no ha querido defender la pederastia (como aducen algunos que han manipulado sus palabras), sino que se ha referido a la edad en la que comienza a ser relevante el consentimiento, no resulta razonable dar por naturales las relaciones sexuales entre menores y menos entre menores y mayores; al contrario, hay que preservarles de vivir lo que no les corresponde y puede hacerles daño. Los niños no son moneda de cambio ideológico ni material de laboratorio sociológico.

