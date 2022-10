Si Putin fuera mi hijo Venancio Rodríguez Sanz Lectores

jueves, 27 de octubre de 2022, 08:42 h (CET) Todo el mundo tiene luces y sombras. Aunque la cuestión no es esa, la pregunta es: ¿Los errores que usted comete anulan o ensombrecen sus aciertos? ¿Y los del otro? Según la Wikipedia: coherencia es la actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Por lo tanto, quiere esto decir que, si usted denuncia a un ajeno por cometer un delito, por coherencia, debería hacer lo propio con su hijo ¿no? ¿Acaso lo duda? Quien vacila en este sentido, quiere decir que no es de fiar.

Una cosa es ser coherente y otra, tener razón. En ocasiones, movidos por la presión social, mediática, afectiva, llevados por nuestra debilidad, nuestra falta de criterio, etc., nos dejamos influenciar. Prender etiquetas al otro sería coherente si al mismo hecho le corresponde la misma sentencia, le una a esta persona lazos afectivos o no.

En ocasiones oigo decir que Putin es un dictador y con ello, quieren justificar la respuesta de EE.UU. y la de UE. Y yo, que quiero ser coherente, me pregunto:” Si Putin fuera mi hijo, ¿lo condenaría así no más? o ¿tendría que averiguar por mí mismo la verosimilitud de este aserto? tendría que oír las razones de mi hijo. Las razones del otro. Y en última instancia, juzgarlo con la misma ecuanimidad que lo hago con los demás”. Opino que una forma de positivizar las cosas malas que nos suceden, es que estas nos lleven hacia la apertura de la consciencia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

Noticias relacionadas Concurso de méritos docentes interinos Es un despropósito como lo están planteando desde el Ministerio de Educación, una discriminación total hacia los docentes a punto de jubilarse La Ley Trans ¿Admitimos barra libre para elegir el sexo, aunque sea una resolución trágica que arrastren durante el resto de su vida personas que aún no han madurado? España, líder como destino del turismo MICE Es aquel que engloba el turismo de negocios y de reuniones Ausencia de impulso cooperante Son los signos de una sociedad enferma, que no sabe cuidarse y que, además, no busca tiempo para sí, para reconstruirse junto a los demás Siempre al lado de los que sufren José Morales Martín