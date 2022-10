​Porque somos conscientes Juan García, Cáceres Lectores

jueves, 27 de octubre de 2022, 08:39 h (CET) Me parece que cualquiera de los que puedan leer estas líneas se dan cuenta de que vivimos en un mundo alejado de Dios. Salimos a la calle, entramos en el supermercado, vamos al trabajo, celebramos una reunión familiar, con padres, tíos y hermanos, vamos de viaje con unos amigos, y Dios no está presente. A no ser que lo llevemos nosotros. Vamos, como que no está muy de moda, a casi nadie le importa.



Precisamente por eso, porque somos conscientes del escepticismo ambiental, deberíamos preguntarnos cómo nos afecta a nosotros, como afecta realmente a mi vida, o si yo vivo de otro modo más cerca de Dios. Como afecta a mi familia.

Es una cuestión de costumbres, de formas de hacer, de haber ido perdiendo los hábitos más normales de un cristiano. Porque es lo que vemos en las series, en los anuncios, en las películas, en la prensa. Por lo tanto no nos queda más remedio que preguntarnos con frecuencia qué es lo que pasa en mi casa, en mi familia, porque si no hay un empeño importante por nuestra parte, la situación familiar será también grave.

"'Quien tenga sed, venga a mí y deba', dice Cristo el último día, el más solemne de la fiesta de las Chozas (Jn 7,38). La fiesta recuerda la sed que padeció Israel en el desierto ardiente y sin agua, que aparece como un reino de la muerte sin salida posible. Pero Cristo se anuncia como roca de la que mana la fuente inagotable de agua fresca: en la muerte, llega a ser fuente de vida. El que tenga sed, venga. ¿No se nos ha convertido el mundo, con todo su saber y poder, en un desierto donde no podemos encontrar ya la fuente vida?".

