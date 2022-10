¿Por qué elegir la plataforma para vender seguros de Nowo.tech? Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Las plataformas digitales se han convertido en grandes aliadas de las empresas dedicadas a la venta de productos o servicios, no solo porque permiten vender más y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, sino también por la reducción en los tiempos del personal y en los costes del servicio.

Con la certeza de las potencialidades que revisten estas nuevas herramientas, Nowo.tech ha diseñado una plataforma para vender seguros capaz de digitalizar todo el proceso de venta. Desde la cotización hasta la contratación, permitiendo que cualquier correduría pueda embeber esta solución en su página web o la de sus colaboradores. Con ello, no solo consiguen ofrecerle a los usuarios una solución online cómoda en instantánea, también encuentran una ventaja muy significativa frente al resto de sus competidores.

Razones para usar esta plataforma para vender seguros Con el uso de este medio, es más fácil vender una mayor cantidad de pólizas con un menor esfuerzo, automatizando las tareas y ofreciendo a los clientes la posibilidad de disfrutar de un servicio 100 % digital.

Entre las principales ventajas de utilizar una plataforma para vender seguros se encuentra la construcción de una relación transparente y de confianza con los usuarios, la posibilidad de ofrecer un servicio exclusivo, la reducción de costes y la innovación digital.

Otro de los beneficios es que ya no será necesario recurrir a ningún tipo de software para seguros externo, de manera que los empleados podrán operar con una herramienta que les agilice y automatice sus funciones, y a la vez, los clientes podrán calcular de forma online el coste de su seguro a través de un rápido acceso a la plataforma.

Beneficios de elegir Nowo.tech Esta empresa dedicada al desarrollo de una plataforma digital específica para vender seguros cuenta con un equipo de profesionales especializados que ofrecen un servicio totalmente personalizado. Con una visión orientada a que el futuro de la tecnología e innovación en la venta de seguros comienza con la integración y la automatización, proporciona soluciones para que las marcas mejoren notablemente su rentabilidad.

A partir de soluciones digitales adaptadas a las necesidades de cada negocio, una plataforma para vender seguros reúne todos los datos de los usuarios en un mismo sitio. Al mismo tiempo, permite acceder a cotizaciones, explorar los presupuestos, abrir emails y consultar las próximas renovaciones, mediante la automatización y la digitalización completa de todos los procesos y con una interfaz sencilla, intuitiva y fácil de controlar.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.