Nace CartaSinSobre, la oficina postal online Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

cartasinsobre.com ofrece la posibilidad de realizar todas las operaciones que se hacen en una oficina postal y muchas más, sin tener que desplazarse de casa u oficina. Todo esto se puede hacer online, desde un ordenador, tablet o móvil.

Se trata de una auténtica oficina postal onlinesiempre abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, que ofrece servicios postales y servicios de confianza cualificados.

A partir de un estudio de mercado de la empresa Innovatio Online Ltd, ya presente en Italia con la página web LetteraSenzaBusta.com, llega a España CartaSinSobre.com, la oficina postal virtual, que ha sido creada específicamente para satisfacer las necesidades diarias de todos los ciudadanos españoles, extranjeros, autónomos y empresas.

CartaSinSobre ofrece numerosos servicios para optimizar el tiempo y aumentar la productividad eliminando las colas innecesarias y largos desplazamientos en las oficinas postales y las administraciones públicas.

Servicios de confianza cualificados online queFirma es una Firma Electrónica Cualificada que se activa gratis y que sirve para firmar digitalmente cualquier tipo de documento informático con el mismo valor legal que una firma manuscrita.

Fecha Cierta Online es un Servidor de Sellado de Tiempo Cualificado (Timestamping) que permite certificar que un documento informático ha existido en un preciso momento y que no ha sido modificado desde entonces.

Certificado Simple es el Certificado Digital que se obtiene en 5 minutos sin necesidad de desplazarse a una oficina de registro y que sirve para acceder a las sedes electrónicas de las administraciones públicas españolas.

En qué consisten los servicios postales online Burofax One es un servicio de envío de burofax postal online con acuse de recibo y certificación de contenido que permite enviar notificaciones urgentes con entrega indiscutible y validez legal frente a terceros.

Fax Gratis es un servicio gratuito de envío de fax online desde cualquier dispositivo a números de fax en España, sin poseer una máquina de fax y sin gastar dinero.

Baja Segura es un servicio online para darse de baja de cualquier contrato o suscripción con el máximo valor legal gracias a más de miles de formularios y modelos ya precompilados y listos para ser rellenados y enviados online.

La rapidez de los servicios y una lista de precios transparente hacen de CartaSinSobre.com un sitio web único e innovador, que combina comodidad, seguridad y facilidad de uso.



