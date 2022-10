Los vinos del Bierzo celebran su gran fiesta líquida en Madrid Emprendedores de Hoy

El Salón de los Vinos del Bierzo llega a la capital con un formato renovado que rompe esquemas de la mano de la consultora Ciento Volando, que ha programado un encuentro con grandes figuras de la sumillería y la gastronomía madrileña y la actuación de la DJ Luceral para cerrar la jornada.

Veinte productores de la DO Bierzo, que acaba de nombrar al cómico Leo Harlem como embajador de los vinos de la DO, acudieron a la cita con algunas de sus mejores etiquetas para darlas a conocer a los profesionales del vino de la capital.

Este lunes, 24 de octubre, La Casa Encendida de Madrid se ha convertido en un rincón más de El Bierzo, porque es en este espacio de cultura y vanguardia donde se han citado una veintena de productores para contar y descorchar sus vinos a los profesionales madrileños del sector con motivo del renovado Salón de Vinos del Bierzo.

El encuentro ha llegado a la capital con un formato rompedor concebido y puesto en marcha por la agencia de comunicación Ciento Volando: “Hemos decidido apostar por un Salón más dinámico, donde haya vinos para probar libremente, pero también catas dirigidas por grandes profesionales, una mesa redonda donde se debatan temas de la actualidad vinícola del Bierzo y un gran fin de fiesta con música y vino; con DO Bierzo, claro”, afirma el fundador de Ciento Volando y responsable de producción de esta edición, Ricardo Rodríguez. El mismo añade que “los productores de la DO Bierzo son un grupo dinámico y han dado sobradas muestras de su visión vanguardista respecto al vino».

«No podían venir a Madrid con un formato de Salón sin más y por eso hemos creado una experiencia totalmente nueva, donde no falta el conocimiento, pero tampoco la diversión y el ambiente lúdico que acompaña a los momentos con vino”.

Uno de los hitos de la jornada ha sido la presentación oficial del primer embajador de los vinos de la DO, honor que ha recaído en Leo Harlem. Al aceptar este cargo, el cómico se erige como responsable de divulgar el conocimiento y la defensa de los vinos bercianos, sus gentes y ese patrimonio de viñedo viejo único en el mundo. El humorista, que nació en El Bierzo y presume de esa condición, paseó por el salón haciendo gala de su nuevo cargo y probando algunas de las etiquetas que le ofrecían los productores. Más que una muestra de vinos para profesionales la DO Bierzo y Ciento Volando ha confeccionado un atractivo programa adicional a la muestra clásica de vinos, en las que han participado reputados profesionales de la sumillería y el periodismo vinícola: María José Huertas (La Terraza del Casino, ** Michelin y Premio Nacional de Gastronomía), David Robledo (El Club Allard y Premio Nacional de Gastronomía) y Álvaro Prieto (con una dilatada experiencia internacional y en formación de sumillería y actualmente socio del restaurante Zuara, de Madrid) han dirigido a lo largo del día tres catas con diferentes productores de la Denominación de Origen. A última hora de la tarde, se ha celebrado una mesa redonda centrada en la clasificación del viñedo del Bierzo, moderada por el divulgador y enoagitador Alberto Fernández Bombín, copropietario del madrileño restaurante Asturianos, autor de varios libros gastronómicos y colaborador en asuntos del vino y la culinaria en varios medios de comunicación.

En el debate han participado el presidente del Consejo Regulador de la DO, Adelino Pérez Gil y los bodegueros, Santiago Ysart, Raúl Pérez y Ricardo Pérez Palacios, algunos de ellos principales impulsores del innovador sistema de clasificación de los viñedos y vinos del Bierzo. La jornada, abierta exclusivamente a profesionales, ha puesto el cartel de “Hasta la próxima” con un cóctel con vinos del Bierzo, Cecina de León y la actuación musical de la DJ berciana Lucía Fernández, Luceral, un fin de fiesta de lujo con “total look Bierzo” y en un entorno de vanguardia e intercambio como La Casa Encendida de Madrid.



