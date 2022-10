Las pulseras de plata de El Rubí Joyeros Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 12:30 h (CET)

Desde hace muchos años, las pulseras de plata se han usado no solo con un fin estético. A este metal se le reconocen propiedades como la reducción de la tensión, algo muy apreciado por los hipertensos.

Igualmente, en la historia, se ha valorado su carácter antibacterial, de allí su uso para utensilios para manipular agua o alimentos.

Los profesionales de la tienda El Rubí Joyeros destacan que los artículos de plata han recuperado mucho espacio en la moda por tres grandes razones. La primera tiene que ver con nuevos e innovadores diseños; la segunda, con sus beneficios para la salud; y la tercera, su precio que siempre resulta más económico.

No solo es antibacterial y regula la tensión El Rubí Joyeros es un e-commerce que vende productos de joyería para los distintos segmentos del mercado. En su página web, comercializan desde piezas con piedras preciosas como diamantes hasta artículos de bisutería para ocasiones más informales. Ofrecen una amplia gama de opciones en anillos de compromiso, alianzas matrimoniales, pulseras, pendientes, relojes y piezas personalizadas.

El estar al día con las novedades les exige siempre conocer las tendencias del mercado en función de lo que está buscando la gente. Confirman que en los últimos tiempos las pulseras de plata han ganado mucho espacio dentro de las tendencias. Entre las razones que se esgrimen para justificar este fenómeno, está la salud.

En este sentido, las redes y sitios especializados han difundido que el uso de la plata reduce dolencias como la artritis y el insomnio. Investigaciones también le atribuyen facultades para mitigar los efectos de la radiación a la que se expone el cuerpo debido al trabajo constante con ordenadores.

Regulan la temperatura corporal y la ansiedad Las pulseras de plata resultan muy útiles para regular la temperatura corporal. Según los científicos, este metal ayuda a mantener una temperatura constante a pesar de cambios bruscos del clima o la realización de actividades físicas exigentes. El uso de piezas de este metal es altamente recomendado contra la ansiedad. El Rubí Joyeros afirma que ayuda a tener un mejor control, incluso ante eventos inesperados.

La conocida tienda online dice que por estas razones las pulseras de plata no solo son una compra para estar a tono con las tendencias. También resulta un regalo muy adecuado, ya que sus propiedades contrarrestan varios de los males más comunes en la población actual. Incluso son un buen obsequio para alguien que no manifieste ninguna dolencia, gracias a sus facultades preventivas.

El equipo de El Rubí Joyeros señala que para la temporada de fin de año disponen de una amplia variedad de pulseras de plata. Las nuevas colecciones incluyen combinaciones de este metal con materiales como la circonita, el cuarzo y hasta telas como el macramé. Siguen ofreciendo así mismo las piezas personalizadas, que las convierten en objetos aún más exclusivos y apreciables.



