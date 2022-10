Obtener el arraigo por formación, con los cursos de Link Formación Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 11:49 h (CET)

Desde agosto de 2022, los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular pueden solicitar la residencia temporal durante 1 año, más la posibilidad de otro más de prórroga, si adquieren el compromiso de realizar una formación profesional.

En este sentido, la Dirección General de Migraciones ha establecido unos cursos concretos que forman parte de este plan.

En todos los casos, la formación debe ser realizada de manera presencial y tiene que durar menos de 18 meses. En el centro educativo Link Formación, uno de los más destacados de la Comunidad Valenciana, es posible acceder a distintos cursos para desempleados que otorgan los certificados profesionalidad necesarios para conseguir el arraigo por formación.

Cursos oficiales y subvencionados pro el Ministerio Las formaciones disponibles para conseguir el arraigo tienen por objetivo mejorar las competencias y habilidades profesionales para facilitar el acceso al mercado laboral. Todos estos cursos para desempleados son oficiales y están acreditados y subvencionados por el Ministerio de Educación y la Generalitat Valenciana.

Dentro de las opciones disponibles, algunas de las más solicitadas son los cursos que otorgan certificado de profesionalidad de nivel 1. En estos casos, no es necesario aportar titulación académica y el único requisito es disponer de las competencias básicas para comunicarse. Para esto se debe hablar y escribir en español.

Hoy en día, los certificados de profesionalidad disponibles en Link Formación que cumplen con estos requisitos son los siguientes: actividades auxiliares de comercio, operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales y actividades auxiliares de almacén. Además, para conseguir estos certificados hay una amplia oferta de acciones formativas.

Los requisitos que hay que cumplir para conseguir el arraigo por formación Los inmigrantes que se residan de forma ilegal en este país y quieran conseguir este tipo de arraigo deben acreditar su estancia de forma continuada durante al menos 2 años en España. A su vez, es obligatorio no tener antecedentes penales en su país de origen o en otros en los últimos 5 años. Tampoco puede tener prohibida la entrada a España. Además, es necesario pagar una tasa de residencia temporal y, como ya se ha explicado, realizar una formación reglada para el empleo.

Por otra parte, al solicitar el arraigo por formación, es necesario presentar 2 solicitudes del modelo oficial firmado y cumplimentado, 1 fotocopia del pasaporte o título de viaje, certificado de antecedentes penales, documentación acreditativa de residencia en España y un compromiso de realización de una de las formaciones autorizadas.

En Link Formación es posible acceder a distintos cursos para desempleados que cumplen con estos requisitos, y también a servicios de asesoría destinados a las personas que quieran obtener el arraigo por formación, pero no sepan cómo hacerlo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.