Después del éxito del pasado año, Land of Nature vuelve con su edición especial Ubuntu Navidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 11:10 h (CET)

Este mes comienza a producirse la segunda edición de Ubuntu Liquid Navidad. Un jabón especial que Land of Nature creó el pasado año en exclusiva como cortesía para algunos clientes y amigos. El éxito fue tal que querían hacer pedidos, pero al tratarse de una edición limitada no fue posible.

Siguiendo aquella receta, Land of Nature recrea en este 2022 el jabón líquido Ubuntu Navidad y esta vez lo pone a la venta para poder llegar a más personas que quieran disfrutar del aroma de las fiestas.

Los principios activos de los aceites esenciales, aporta componentes hidratantes ideales para utilizarlo al ducharse o lavarse las manos, dejando un olor intenso y agradable a canela, pino, naranja, entre otros.

Land of Nature, empresa que produce y distribuye jabones líquidos naturales, ha comenzado a producir y poner a la venta la segunda edición de Ubuntu Liquid Navidad para las fiestas 2022. Está basado en una receta que el año pasado se utilizó solo para un limitado número de unidades que fueron fabricados especialmente como cortesía para clientes y amigos. Ante el gran éxito que tuvo, la compañía, en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, este año comercializa su versión especial Navidad para que pueda ser disfrutado por todos.

Ubuntu Navidad es un jabón líquido natural con aceites esenciales con aroma a canela, pino, naranja, entre otros, que aporta un aroma evocador al invierno, al hogar y la familia, a través de los aromas tradicionales de los dulces de estas fiestas. Posee una combinación de propiedades naturales hidratantes excelentes para cuidar la piel de las agresiones externas, el frío y el roce de la ropa de inverno (más pesada y con más capas).

“Estamos encantados por lo mucho que gustó a todos aquellos que probaron Ubuntu Liquid Navidad durante el año pasado. Lo creamos con mucha ilusión para regalar a un grupo reducido de personas que nos habían apoyado en nuestros inicios como empresa, pero al ver el éxito que tuvo, y que nos pedían repetir, decidimos utilizar la receta y envasarla para la venta. Así queremos homenajear y llevar a más personas el aroma de nuestra Navidad. Y como queremos que siga siendo algo muy especial, estará disponible solo durante las fiestas”, explica Carlos Saiz, CEO de Land of Nature.

Ubuntu Navidad, como toda la gama de Ubuntu Liquid, se comercializa en dosificadores de 200 ml, 480 ml, y en bolsas de 500 ml para dispensadores de pared (LA-PRO).

La fábrica y el centro de distribución se encuentran en Marbella, entre las montañas y el mar. Eso significa que se crea empleo de calidad en la zona, tanto de manera directa —con el equipo de trabajo de la fábrica y los laboratorios—, como indirecta —al comprar a los productores locales.

Acerca de Land of Nature El 1 de junio de 2021, con la primera receta creada y tras un largo proceso de investigación y desarrollo del producto y del embalaje, nació Land of Nature, una compañía de jabones líquidos y naturales para las manos y el cuerpo, producidos artesanalmente y vendidos en cajas de cartón (bag-in-box). Ubuntu se comercializa desde los 100 ml hasta los 15 l, especial para empresas. Todos sus packaging son 100 % reciclables para minimizar el impacto medioambiental.

La empresa se encuentra en fase de expansión. La gestión y el liderazgo del equipo y de los colaboradores están fundamentadas en los valores y principios solidarios de sus fundadores.



