Menabo Distribution, la solución para transportar esquís de un lado a otro

Permitiendo a las personas disfrutar de los deportes estrella de esta estación: el esquí y el snowboard, el invierno es la temporada favorita de muchos.

Sin embargo, para transportar el esquí hasta las estaciones, es necesario contar con herramientas adecuadas que permitan hacerlo con cuidado y precaución.

En la tienda online de Menabo Distribution presentan una variedad de accesorios ideales para este fin, que incluye diferentes tipos de portaesquís, barras de techo, bacas de coche y más.

Diferentes tipos de portaesquís para el coche Cuando se quiere practicar un deporte de invierno y no se cuenta con una estación de esquí cerca, es necesario trasladar los equipos en el vehículo. Estos instrumentos son conocidos como portaesquís y permiten transportarlos de manera segura. Existen diferentes tipos de estas herramientas que se ajustan a los diferentes vehículos y presupuestos de las personas.

Los portaesquís de techo son los que se pueden ajustar directamente en las barras de techo o en las bacas del coche para ser transportados en la parte de arriba del mismo. Es uno de los más sencillos y cómodos, ya que permite ahorrar espacio y dar más seguridad, pero es necesario que el coche tenga barras portaequipajes. Por otra parte, los cofres portaesquís permiten llevar no solo los esquís, sino todo el material deportivo, como tablas de snowboard, cascos, botas, etc., y se pueden ajustar fácilmente a los arcones de techo largo. Para utilizar este producto, es indispensable comprobar que los esquís tengan una longitud que quepa en el interior del mismo.

Accesorios para transportar los esquís a precios asequibles Una opción ideal para quienes tienen bajo presupuesto o no tengan barras de techo es comprar portaesquís magnéticos. Estos modelos están limitados a vehículos con techo de chapa, pero existen modelos con varias funcionalidades y capacidades como el Menabo Aconcagua. Una última opción es el portaesquí de bola, diseñado para caravanas y autocaravanas y que presentan una facilidad de montaje y desmontaje del material.

En Menabo Distribution tienen disponibles diferentes marcas y modelos de portaesquí adaptados a una extensa variedad de marcas de coches y con precios realmente asequibles. También presentan muchos accesorios que facilitan al usuario el transporte de sus instrumentos deportivos en su vehículo, que incluye bacas de coche, barras de techo, barras portaequipaje, barras para vehículo industrial, etc. Además, el catálogo de productos incluye accesorios portaesquís que se instalan sobre las barras de techo, como el Menabo Star o los adaptadores para barras de techo.

Menabo Distribution ofrece productos de portaesquís de alta calidad, los cuales representan una solución económica y práctica para transportar estas herramientas deportivas.



