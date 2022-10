Worldline lanza una nueva oferta para comercios, Worldline Tap on Mobile, y anuncia la adquisición de participación mayoritaria en la fintech SoftPos.eu Comunicae

miércoles, 26 de octubre de 2022, 14:07 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder mundial en servicios de pago, anuncia hoy el cierre de la adquisición de participación del 55% en SoftPos.eu, una fintech con sede en Varsovia que convierte dispositivos Android en terminales de pago seguros Esta adquisición incorpora plenamente el objetivo de Worldline de proporcionar soluciones de pago que se adapten a todas las formas de comercio y sirvan a las ambiciones comerciales de sus clientes. Basado en SoftPos.eu, Worldline está lanzando un nuevo producto a nivel internacional: Worldline Tap on Mobile.

SoftPos.eu fue creada en 2019 por dos emprendedores de pagos en Polonia. La fintech convierte los dispositivos Android normales en terminales de pago seguros, lo que permite a los comercios aceptar pagos con tarjeta sin la necesidad de hardware adicional.

Como parte de su estrategia, Worldline está explorando nuevas aproximaciones en su viaje de creación de valor a través de tecnologías y adquisiciones de productos. Junto con SoftPos.eu, se han puesto en marcha varias colaboraciones empresariales con una creación de valor sustancial. Worldline está realmente convencida del valor agregado de la fintech al desarrollo de producto y comercialización, como una adición fundamental a la suite existente del Grupo para comercios. Con el apoyo de la tecnología de SoftPos.eu, Worldline aprovechará su amplio portafolio, desde el alta hasta la adquirencia, y mejorará el valor para el cliente en todas las verticales.

Worldline Tap on Mobile

Worldline Tap on Mobile es una solución única de extremo a extremo basada en la aplicación de Android que permite a todos los comercios, desde los pequeños hasta los más grandes, aceptar pagos utilizando un teléfono inteligente, tableta o dispositivo empresarial con un solo toque. La solución está diseñada para aceptar pequeñas cantidades simplemente con "tocar", pero también cantidades más grandes con entrada de PIN en la pantalla.

Worldline Tap on Mobile apoyará el crecimiento de sus clientes con:

Aceptación moderna, conveniente, fácil y rápida de pagos sin contacto

Flexibilidad, sin necesidad de hardware adicional, adecuado para todos los verticales

Solución segura con certificación PCI, con entrada de pin para pagos de alto valor

Solución rentable que reemplaza o complementa su flota existente

Capacidades de integración con aplicaciones de terceros Worldline Tap on Mobile es la primera aplicación de pagos certificada por Zebra Technologies. Zebra Technologies es un líder mundial en inteligencia de activos empresariales, que proporciona dispositivos portátiles para una gran variedad de verticales. El producto ha sido totalmente certificado por Zebra y convierte a Worldline en el primer socio de pago de Zebra a nivel mundial. A través de esta asociación, los integradores y socios especializados en todos los segmentos pueden agregar el pago a la oferta de sus clientes a través de sus dispositivos Android.

Niklaus Santschi, Jefe de Servicios Comerciales de Worldline, comentó:"Hay un apetito hacia los pagos móviles tanto por parte de los consumidores como de las empresas. Con la adquisición de SoftPos.eu y la materialización concreta del negocio de Worldline Tap on Mobile, Worldline ahora ofrece a sus clientes un conjunto completo de soluciones adaptadas a todas las ambiciones de crecimiento. Complementando nuestras ofertas existentes, Worldline Tap on Mobile ofrece comodidad y flexibilidad para los comercios de todos los tamaños, se trata de un solo toque seguro. Worldline ahora cubre por sí mismo una nueva característica central en la cadena de valor de pagos, lo que permite implementarla bajo demanda, tanto para clientes existentes como nuevos. Esto marca un nuevo posicionamiento estratégico, clave para nuestra compañía en el panorama actual, con muchas oportunidades de negocio para nosotros y estamos entusiasmados con el camino por delante".

Grzegorz Nowakowski, CEO de SoftPos.eu, comentó: "Worldline fue el primer jugador importante en creer en SoftPos, su equipo y su producto. En 2020, cuando lanzamos nuestra colaboración, el mercado de terminales basados en aplicaciones era mucho más pequeño de lo que es ahora. Desde el primer día sentimos que solo con el apoyo de un socio estratégico fuerte aprovecharemos toda la oportunidad para crecer. Ahora podemos ver claramente que teníamos razón. Estamos muy contentos de que la apreciación haya sido mutua, y hemos llegado a esta etapa de inversión. SoftPos.eu ha construido una tecnología avanzada pero fácil de usar que ya utilizan activamente múltiples comercios de todos los tamaños en toda Europa. Tener a Worldline como nuestro inversor estratégico significa un fuerte apoyo tanto en el desarrollo de producto, como en las ventas en otros mercados y comercios".

