¿Por qué dar clases particulares ayuda a afrontar la crisis energética?

miércoles, 26 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

España está atravesando una crisis energética muy fuerte que está teniendo repercusiones sobre la economía de sus ciudadanos.

Los españoles han tenido que lidiar con un aumento considerable de la factura de la luz, además de enfrentarse al incremento del precio de los bienes de consumo, tales como la comida o el combustible para el coche. Por eso, buscar alternativas que permitan tener un ingreso adicional o encontrar nuevas formas de empleo se ha convertido en la realidad de muchos españoles.

Ante este escenario, hay algunos negocios que sobresalen del resto y se convierten en una herramienta muy útil para combatir la regresión económica. Convertirse en profesor particular es una muy buena opción para trabajar. Además de tratarse de una actividad gratificante, es reconocida socialmente y, sobre todo, está bien pagada.

Solamente en 2022, ya se han registrado 106.502 nuevos tutores en la plataforma Tusclasesparticulares, uno de los portales más grandes de España en materia de clases particulares. Este crecimiento se ha visto afectado positivamente por la recesión, aumentando un 80 % respecto a 2019.

Ser profesor particular para obtener ingresos durante la crisis Para aumentar sus ganancias, muchos se han interesado por dar clases particulares, ya sea a domicilio o vía online. El salario de un profesor particular puede ser más alto que el que se recibe en otros puestos de trabajo a tiempo parcial. El precio medio de las clases particulares es de 12 € la hora, sin embargo, este puede subir hasta los 25 €.

Desde Tusclasesparticulares ofrecen a los docentes la oportunidad de anunciar sus clases de manera gratuita. De este modo, ayudan a conseguir un mayor número de alumnos y, en consecuencia, un mayor ingreso.

Además, siendo profesor particular es posible tener una mayor flexibilidad horaria. De este modo, se puede compaginar el trabajo con otras actividades o responsabilidades que se deban atender durante el día.

Dar clases a domicilio o desde la comodidad del hogar de manera online Uno de los beneficios de ser profesor particular es poder escoger cómo se quiere trabajar. Lo que implica decidir si se prefiere dar clases online, desplazarse al domicilio del estudiante o dar las clases de manera presencial en el hogar del profesor o un espacio público. Desde la pandemia, las clases online han ido adquiriendo importancia y han consolidado su peso dentro del mundo de la educación.

Los profesores particulares tendrán la libertad de enseñar cualquier materia de forma autónoma y autogestionada. Por medio del sitio web de Tusclasesparticulares, los profesores podrán crear su perfil y publicar un anuncio gratuitamente para que los alumnos los contacten. La misma plataforma ya dispone de un servicio de mensajería instantánea para solicitar y concretar las horas de clase.

Tusclasesparticulares conecta a los profesores con alumnos que buscan clases particulares en su ciudad. De esta forma, la plataforma aumenta las probabilidades de contratación de los profesionales para tener un ingreso extra y estos podrán disfrutar de una mayor estabilidad económica para enfrentarse a la actual crisis energética.



